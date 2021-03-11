«Не считают за людей». В Совфеде назвали главную ошибку Украины в Донбассе
Сенатор от Крыма Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему Киев не может урегулировать ситуацию на востоке Украины.
В Киеве обвинили Россию в повышении ставок на переговорах по Донбассу. По версии украинского вице-премьера Алексея Резникова, Россия сознательно идёт на это, «понимая, что для Украины важна жизнь каждого человека» и стремясь добиться от Киева уступок. Главная ошибка российской стороны - непонимание Украины, уверен Резников.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в свою очередь, обозначил главную ошибку Киева по вопросу Донбасса.
«Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при Порошенко, при Зеленском. Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей. Киевский режим придумывает множество законов, закладывающих нормы наказания для жителей Донбасса на случай, если он всё-таки вернётся в состав Украины, грозит им репрессиями», - отметил российский сенатор.
Цеков высказал мнение, что только прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР могут привести к разрешению конфликта.
«В этом случае начался бы непосредственный диалог с учётом интересов жителей Донбасса. Речь идёт о политических, экономических, социальных правах, гуманитарной составляющей. Если придёт понимание, что всё это надо учитывать, тогда конфликт в Донбассе будет завершён. До тех пор, пока не будет этого понимания и готовности вступить в прямой диалог, ситуация будет фактически неразрешима», - считает он.
Представитель законодательной власти Республики Крым в СФ РФ также отметил несговорчивость украинских властей на протяжении всего периода независимости, начиная с первого президента Леонида Кравчука.
«Политическая верхушка выбрала определённую линию, заявляя, что Россия – империя, которая якобы эксплуатировала Украину, уничтожала её язык, культуру. По мнению Киева, при строительстве независимой республики надо было, в первую очередь, освободиться от всего русского, российского. В процессе такого 30-летнего "освобождения" к власти сегодня пришли нацисты, а результаты оказались плачевными - Украина стала одной из самых отсталых европейских стран», - подчеркнул Сергей Цеков.
Обстановка в Донбассе в последнее время обострилась, несмотря на сохранение режима перемирия. Вооруженные силы Украины, по сообщениям представителей ДНР и ЛНР, стягивают тяжёлую технику к линии соприкосновения. Происходят практически ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, на которые приходится отвечать самопровозглашённым республикам.
Накануне стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские силовики также нарушили режим прекращения огня в окрестностях села Катериновка.
Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил на днях, что Киев доработал план урегулирования в Донбассе, который был ранее предложен Германией и Францией для переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не получал этот документ. Он также отметил, что Москва пока не получала предложений от Киева о возможных двусторонних контактах лидеров России и Украины, о чём заявлял ранее Владимир Зеленский.
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