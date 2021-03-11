«Не считают за людей». В Совфеде назвали главную ошибку Украины в Донбассе

Цеков высказал мнение, что только прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР могут привести к разрешению конфликта.

«В этом случае начался бы непосредственный диалог с учётом интересов жителей Донбасса. Речь идёт о политических, экономических, социальных правах, гуманитарной составляющей. Если придёт понимание, что всё это надо учитывать, тогда конфликт в Донбассе будет завершён. До тех пор, пока не будет этого понимания и готовности вступить в прямой диалог, ситуация будет фактически неразрешима», - считает он.

Представитель законодательной власти Республики Крым в СФ РФ также отметил несговорчивость украинских властей на протяжении всего периода независимости, начиная с первого президента Леонида Кравчука.

«Политическая верхушка выбрала определённую линию, заявляя, что Россия – империя, которая якобы эксплуатировала Украину, уничтожала её язык, культуру. По мнению Киева, при строительстве независимой республики надо было, в первую очередь, освободиться от всего русского, российского. В процессе такого 30-летнего "освобождения" к власти сегодня пришли нацисты, а результаты оказались плачевными - Украина стала одной из самых отсталых европейских стран», - подчеркнул Сергей Цеков.