На Украине назвали главную ошибку России в урегулировании конфликта в Донбассе

По мнению политика, положительная динамика в переговорах по Донбассу наблюдалась до июля 2020 года, когда РФ и Украина договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня. Резников отметил, что тогда снизился «уровень эскалации и огневого контакта».

«Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди», — добавил вице-премьер.

Резников считает, что российская сторона блокирует «все позитивные вещи» и на всех уровнях обвиняет Киев в нарушении Минских соглашений, пытаясь сделать шаг к уничтожению государства.

