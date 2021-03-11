На Украине назвали главную ошибку России в урегулировании конфликта в Донбассе
Непонимание Украины — главная ошибка России в урегулировании ситуации в Донбассе, кроме того, российская сторона ожидает, что Киев пойдет на уступки в переговорах. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По мнению политика, положительная динамика в переговорах по Донбассу наблюдалась до июля 2020 года, когда РФ и Украина договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня. Резников отметил, что тогда снизился «уровень эскалации и огневого контакта».
«Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди», — добавил вице-премьер.
Резников считает, что российская сторона блокирует «все позитивные вещи» и на всех уровнях обвиняет Киев в нарушении Минских соглашений, пытаясь сделать шаг к уничтожению государства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Белорусский Следком предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской
- Школьнице в Якутии грозит тюрьма за вымогательство денег
- В Роскомнадзоре назвали абсурдными обвинения со стороны Twitter
- Британский штамм коронавируса нашли в Белоруссии
- Турция меняет правила въезда туристов на территорию страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru