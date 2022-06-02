«Не пособия, а сельское хозяйство»: В Польше рассказали, где зарабатывают беженцы с Украины

Беженцы очень помогают Польше справиться с нехваткой рабочей силы в сельском хозяйстве, заявил Якуб Корейба. 

Украинские беженцы могут чувствовать себя в Польше как дома, многие уже нашли работу и в ускоренном темпе изучают польский язык, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что большинство находящихся в Польше украинских беженцев с 1 июля лишится ежедневного пособия. При этом его продолжат получать инвалиды, беременные и многодетные женщины.

«Это сигнал того, что ситуация большинства украинских беженцев в Польше нормализовалась, и им больше не надо жить на пособия. Часть из них уже вернулась домой, часть нашла работу, а некоторые уехали дальше. Вообще, в последние годы нехватка рабочих рук в Польше ощущалась очень остро в разных сферах. Наплыв людей, готовых работать, при этом быстро изучающих языки, воспринимается как нечто очень оптимистичное», - сказал Корейба.

По его словам, украинские беженцы работают в Польше в сфере сельского хозяйства, так как там не требуется знание языка. При этом он отметил, что большинство беженцев стремится быстро выучить язык, чтобы найти и другую работу.

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«Поскольку в Польше экономика развивается стремительно, не хватает примерно 600 тысяч рабочих рук. Самая острая нехватка в сельском хозяйстве. Работа в этой сфере не требует знания языка. При этом очень многие приезжие из Украины в ускоренном темпе учат польский язык. Это позволит им найти для себя работу в более квалифицированных сферах», - указал Корейба.

Политолог также рассказал, что к беженцам в Польше относятся очень позитивно, а они в свою очередь чувствуют себя как дома.

«Вообще, украинцев в историческом плане вполне можно считать коренными жителями Польши. Поляки и украинцы в большинстве своей истории прожили в одном государстве. Украинцы могут чувствовать себя в Польше как дома. Здесь к ним относятся позитивно», - резюмировал Корейба.

Польша занимает первое место по количеству беженцев с Украины. По данным ООН на 29 мая, в страну прибыло 3,6 млн украинцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоБеженцыУкраинаПольша
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