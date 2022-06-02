«Не пособия, а сельское хозяйство»: В Польше рассказали, где зарабатывают беженцы с Украины

Накануне сообщалось, что большинство находящихся в Польше украинских беженцев с 1 июля лишится ежедневного пособия. При этом его продолжат получать инвалиды, беременные и многодетные женщины.

«Это сигнал того, что ситуация большинства украинских беженцев в Польше нормализовалась, и им больше не надо жить на пособия. Часть из них уже вернулась домой, часть нашла работу, а некоторые уехали дальше. Вообще, в последние годы нехватка рабочих рук в Польше ощущалась очень остро в разных сферах. Наплыв людей, готовых работать, при этом быстро изучающих языки, воспринимается как нечто очень оптимистичное», - сказал Корейба.

По его словам, украинские беженцы работают в Польше в сфере сельского хозяйства, так как там не требуется знание языка. При этом он отметил, что большинство беженцев стремится быстро выучить язык, чтобы найти и другую работу.