НЕ ПЕРЕМИРИЕ

Также он уже по традиции заявил, что переговоры по Украине прогрессируют, а завершение конфликта «близится».

Российская сторона не комментировала эту информацию, зато не упустил возможности высказаться украинский лидер Владимир Зеленский. В соцсети X он подтвердил достижение договоренностей с Россией о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре страны.

По его словам, заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности прекращения ударов на время зимних холодов даст безопасность Киеву и другим городам. Зеленский назвал энергию основой жизни. Отмечается, что переговоры на эту тему велись в Абу-Даби.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опроверг сообщения западных СМИ о том, что Киев был не в курсе энергетического перемирия и узнал о нем из выступления Трампа.

«О приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры украинские каналы сообщали еще утром. Трамп, не так давно отдавший приказ брать на абордаж российские суда в международных водах, лишь подытожил, не преминув подчеркнуть собственную значимость. Единственное, чего он не упомянул — это обещал ли Киев взамен перестать бить по русским городам, да и просил ли он их об этом вообще», - написал он.

В Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО в течение ночи на 30 января сбили 18 беспилотников над Брянской, Ростовской, Астраханской, Курской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия все еще не рассматривает вариант с временным перемирием, о котором периодически просит Зеленский.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — сказал он в беседе с газетой Turkiye.

По его словам, предыдущие «перемирия» показали, что Киев использует это время для «передышки» и «накачивания» оружием, что не устраивает Москву.

Более того, ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко считает, что России не следует рассчитывать на прорыв в разрешении конфликта после очередной фазы переговоров.