Не перемирие: Трамп заявил о согласии Путина неделю «не обстреливать» Киев
Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели, Зеленский уточнил, что речь идет об энергетических объектах. При этом Москва напомнила, что временное перемирие не может стать итогом конфликта.
Американский лидер Дональд Трамп вновь удивил мировое сообщество своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. В этот раз он заявил, что якобы лично попросил российского президента Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели.
«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», - сказал глава Белого дома в ходе заседания министров Белого дома.
НЕ ПЕРЕМИРИЕ
Также он уже по традиции заявил, что переговоры по Украине прогрессируют, а завершение конфликта «близится».
Российская сторона не комментировала эту информацию, зато не упустил возможности высказаться украинский лидер Владимир Зеленский. В соцсети X он подтвердил достижение договоренностей с Россией о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре страны.
По его словам, заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности прекращения ударов на время зимних холодов даст безопасность Киеву и другим городам. Зеленский назвал энергию основой жизни. Отмечается, что переговоры на эту тему велись в Абу-Даби.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опроверг сообщения западных СМИ о том, что Киев был не в курсе энергетического перемирия и узнал о нем из выступления Трампа.
«О приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры украинские каналы сообщали еще утром. Трамп, не так давно отдавший приказ брать на абордаж российские суда в международных водах, лишь подытожил, не преминув подчеркнуть собственную значимость. Единственное, чего он не упомянул — это обещал ли Киев взамен перестать бить по русским городам, да и просил ли он их об этом вообще», - написал он.
В Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО в течение ночи на 30 января сбили 18 беспилотников над Брянской, Ростовской, Астраханской, Курской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия все еще не рассматривает вариант с временным перемирием, о котором периодически просит Зеленский.
«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — сказал он в беседе с газетой Turkiye.
По его словам, предыдущие «перемирия» показали, что Киев использует это время для «передышки» и «накачивания» оружием, что не устраивает Москву.
Более того, ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко считает, что России не следует рассчитывать на прорыв в разрешении конфликта после очередной фазы переговоров.
«Сейчас Зеленскому надо показывать свое "миролюбие", но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Кроме того, президент Украины знает, что мы никогда не пойдем на уступки, и давит на это. Это точка, которая не может быть поставлена ни с той, ни с другой стороны. Конечно, могут быть достигнуты какие-то позитивные моменты в гуманитарном отношении, касающиеся, например, обмена пленными, могут быть какие-то предпосылки к прекращению нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Но в целом до того момента, пока не будет уступок со стороны Украины, пока Киев не примет законные требования России, естественно, ни о каком перемирии и мирных договоренностях говорить не стоит», - заявил он в беседе с НСН еще до переговоров в Абу-Даби.
ЧТО ДАЛЬШЕ
После переговоров в Абу-Даби сторонам удалось добиться самого заметного прогресса в урегулировании конфликта на Украине за последние четыре года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на заседании кабинета министров в Белом доме.
По его словам, существенные подвижки были достигнуты в обсуждении территориального вопроса между Россией и Украиной. Уиткофф также сообщил, что договоренности по гарантиям безопасности и вопросам будущего развития Украины во многом уже сформированы.
Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта сосредоточены вокруг одной темы — «территориальных претензий по Донецку», заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Рубио отметил, что Украине сложно допустить «даже допустить мысль» о территориальных уступках.
Марко Рубио лукавит, так как нерешенных вопросов между Украиной и Россией помимо территорий, как минимум, два – это присутствие натовского контингента на Украине и ее вступление в НАТО, так что нет никаких перспектив, что конфликт удастся закончить в 2026 году. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Александр Коц.
«По территориальному вопросу никаких подвижек и быстрого военного решения нет, потому что это все-таки большая агломерация, это генеральная линия обороны противника в Донбассе. Мы сейчас пытаемся к ней подойти с разных сторон: из Константиновки уже бои ведем, и со стороны Святогорска подошли ближе к Славянску с севера, и с востока поджимаем - ведем бои в Красном Лимане. Но это все не быстро. Я думаю, что это одна из двух главных целей на текущий год. Поэтому я не вижу никаких перспектив для прекращения конфликта путем переговоров в 2026 году», - отметил Коц.
Переговоры между представителями США, России и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. Ключевой темой обсуждений стал территориальный вопрос, также рассматривались параметры возможного мирного урегулирования. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля и состоится там же.
