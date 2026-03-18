«Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
Попасть беспартийному в Госдуму в современных реалиях практически невозможно, заявил НСН депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не намерен обжаловать решение об исключении его из ЛДПР. Об этом он заявил в комментарии НСН. По словам депутата, решение о своем будущем он еще не принял.
Свинцова исключили из партии по итогам заседания президиума Высшего совета ЛДПР. Как пояснила пресс-секретарь лидера либерал-демократов Элеонора Кавшар, решение принято единогласно из-за его «действий, порочащих репутацию ЛДПР», а также «массовых жалоб» от россиян. По словам Ковшар, исключения Свинцова требовали также партийные региональные отделения.
«Обжаловать решение не планирую, это бессмысленно. Пока я не думал о своём будущем. Не могу сказать, останусь ли заниматься политической деятельностью, перейду на государственную службу или пойду в бизнес. Если поступят предложения от других партий, буду рассматривать», - отметил политик.
Он особо подчеркнул, что беспартийному почти нереально избраться в Госдуму в существующих условиях.
«Когда человек выдвигается в Госдуму без партии, ему необходимо собирать подписи избирателей. В современной России это практически невозможно. В наших реалиях избраться беспартийному почти нет никаких шансов», - заключил Андрей Свинцов.
Депутат уточнил, его исключили из-за расхождения с позицией партии по ряду вопросов. При этом, что конкретно отличалось, на президиуме Высшего совета ЛДПР не затрагивалось.
Ранее источники в партии сообщали, что глава ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал на рабочих заседаниях фракции вопрос об исключении Андрея Свинцова из партии из-за его активной позиции по блокировке Telegram. Так, в январе он заявил ТАСС, что полная блокировка мессенджера в России пока не планируется. Однако 11 марта в пресс-центре НСН депутат заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN, поскольку Роскомнадзор имеет возможность отследить трафик даже через эти сервисы.
В свою очередь политолог Евгений Минченко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Андрея Свинцова решили исключить из ЛДПР из-за чистки «старой гвардии» новым руководством партии после смерти Владимира Жириновского, а не из-за позиции по Telegram.
Горячие новости
- Экологи объяснили призыв Матвиенко к «показательной порке» в Минприроды
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
- Детокс рынка: Как сбои в работе интернета отразятся на такси
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
- Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%
- Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен»
- Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»
- «Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот
- Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026