«Обжаловать решение не планирую, это бессмысленно. Пока я не думал о своём будущем. Не могу сказать, останусь ли заниматься политической деятельностью, перейду на государственную службу или пойду в бизнес. Если поступят предложения от других партий, буду рассматривать», - отметил политик.

Он особо подчеркнул, что беспартийному почти нереально избраться в Госдуму в существующих условиях.

«Когда человек выдвигается в Госдуму без партии, ему необходимо собирать подписи избирателей. В современной России это практически невозможно. В наших реалиях избраться беспартийному почти нет никаких шансов», - заключил Андрей Свинцов.

Депутат уточнил, его исключили из-за расхождения с позицией партии по ряду вопросов. При этом, что конкретно отличалось, на президиуме Высшего совета ЛДПР не затрагивалось.