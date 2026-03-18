Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен»

Выступающий за «Пари Сен-Жермен» российский голкипер Матвей Сафонов разрушил карьеру одноклубника Люки Шевалье. Как пишет RT, об этом говорится в статье, опубликованной во французском издании Foot01.

В публикации сказано, что «Сафонов воспользовался ошибками Шевалье и занял место основного вратаря».

Также авторы высоко оценили игру Матвея в ответной игре против «Челси» в Лиге чемпионов 17 марта, в которой «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 3:0, в том числе благодаря россиянину.

Кроме того в статье не исключается, что Шевалье может покинут французский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что успех Сафонова говорит о высоком уровне российского футбольного чемпионата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: www.psg.fr
