Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен»
Выступающий за «Пари Сен-Жермен» российский голкипер Матвей Сафонов разрушил карьеру одноклубника Люки Шевалье. Как пишет RT, об этом говорится в статье, опубликованной во французском издании Foot01.
В публикации сказано, что «Сафонов воспользовался ошибками Шевалье и занял место основного вратаря».
Также авторы высоко оценили игру Матвея в ответной игре против «Челси» в Лиге чемпионов 17 марта, в которой «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 3:0, в том числе благодаря россиянину.
Кроме того в статье не исключается, что Шевалье может покинут французский клуб в летнее трансферное окно.
Ранее экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что успех Сафонова говорит о высоком уровне российского футбольного чемпионата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Экологи объяснили призыв Матвиенко к «показательной порке» в Минприроды
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
- Детокс рынка: Как сбои в работе интернета отразятся на такси
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
- Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%
- Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»
- «Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот
- Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026