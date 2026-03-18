Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%
Продажи CD-дисков на маркетплейсе Wildberries в текущем году выросли на 70% в натуральном выражении. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединённой компании Wildberries & Russ сообщает ТАСС.
Также отмечается, что заметная часть проданных CD-дисков - это музыка в формате MP3, при этом массовых продаж классических MP3-плееров пока не фиксируется.
«Особняком стоят Hi-Fi портативные плееры. Их цена может доходить и до 50 тысяч рублей, а динамика их продаж выше... Но это штучные товары», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне ограничений на стриминговых сервиса россияне стали массово скупать MP3-плееры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
