Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
18 марта 202619:07
Михаил Бутягин, отец задержанного российского археолога Александра Бутягина, заявил RT, что его сына заманили в Польшу.
По словам мужчины, учёный читал в Нидерландах лекции об раскопках артефактов античности, а возвращаться намеревался через Лиссабон.
«Но его попросили заехать в Польшу... Подстава была за этим всем», — сказал он.
Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский заявил, что Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать учёного на Украину, это решение будет оспариваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
