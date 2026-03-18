Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу

Михаил Бутягин, отец задержанного российского археолога Александра Бутягина, заявил RT, что его сына заманили в Польшу.

МИД России заявил протест послу Польши из-за задержания археолога Бутягина

По словам мужчины, учёный читал в Нидерландах лекции об раскопках артефактов античности, а возвращаться намеревался через Лиссабон.

«Но его попросили заехать в Польшу... Подстава была за этим всем», — сказал он.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский заявил, что Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать учёного на Украину, это решение будет оспариваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЭкстрадицияРоссиянеПольшаУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры