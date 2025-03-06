«Не любой ценой»: Трамп «отключает» Украину от помощи, Макрон «угрожает» ядерным щитом
США прекратили поставки Киеву, отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS.
Американский лидер Дональд Трамп демонстративно «отключает» Украину от помощи США, несмотря на попытки Европы помирить Трампа с Зеленским после его неудачного визита в Вашингтон.
Сам Владимир Зеленский тоже пытается как-то урегулировать ситуацию после консультаций с европейскими коллегами. 4 марта Трамп сообщил, что получил от украинского лидера «письмо» с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров, а также подписать сделку по добыче полезных ископаемых. Но даже это не смогло заставить Трампа поменять свое решение относительно выделяемой помощи.
БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЙ И БОЕПРИПАСОВ
Так, накануне корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X сообщил, что США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS.
«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого были отключены данные о нацеливании для HIMARS. Украина также перестала получать информацию в реальном времени для дальнобойных ударов», - написал он, добавив, что Трамп хотел услышать от Зеленского «спасибо».
Также телеканал Sky News сообщил, что США прекратили делиться с Украиной всеми разведданными. А Bloomberg уточняет, что Вашингтон не предупредил об этом решении своих союзников.
Позднее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных, передает РИА Новости.
Самолеты США с вооружением для Киева развернули прямо в воздухе после приказа Трампа о приостановке военной помощи, пишет Sky News. В Белом доме позднее уточнили, что приостановка помощи означает ее «пересмотр». На данный момент Украины официально лишилась поставок техники и боеприпасов из США.
Так, в ближайшее время США обещали поставить Украине современные системы вооружения, включая ЗРК NASAMS, противоартиллерийские радары и беспилотники, пишет РИА Новости.
При этом представители американской администрации предположили, что приостановка помощи Киеву может быть недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки, сообщает New York Times.
На Украине же понимают всю серьезность намерений Трампа. 5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак попытался разрядить обстановку, сообщив, что команды Украины и США в ближайшее время встретятся, чтобы продолжить переговоры. Формат и место встречи не уточняются.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что представители американского лидера Дональда Трампа провели с президентом Украины Владимиром Зеленским тайные переговоры. Утверждается, что высшие должностные лица США призвали украинскую сторону возобновить мирные переговоры и максимально быстро стабилизировать отношения с Белым домом.
«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолцом. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», - написал он в своем Telegram-канале.
ЕВРОПА ХРАБРИТСЯ В ЛИЦЕ МАКРОНА
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне обратился к французам, заявив, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он еще раз обозначил позицию Европы по украинскому вопросу, отметив, что выступает против перемирия на Украине «любой ценой» в формате капитуляции Киева.
Макрон также вновь допустил размещение контингентов европейских войск на Украине – но не на передовой, и только после заключения «полноценного мирного договора». Чтобы подчеркнуть серьезность намерений он также заявил, что у Франции самая эффективная армия в Европе и что Париж хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.
Французский лидер анонсировал, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».
Париж и Лондон надеются завершить подготовку собственного мирного плана по Украине в ближайшие дни, сообщает Reuters. Затем, как ожидается, план будет передан Трампу. Отмечается, что план будет, вероятно, предполагать прекращение огня на короткий срок, а затем подразумевать более широкие гарантии безопасности для Киева. При этом Париж и Лондон признают, что подобные гарантии в состоянии предоставить только США.
Военные эксперты отмечают, что Европа не справится без помощи США с поддержкой Киева.
После приостановки американской помощи Украина продержится примерно два-три месяца, так как есть целый ряд техники, например, система ПВО Patriot и ракеты HIMARS, которую Европа не сможет поставить Киеву. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
«Евросоюз не сможет поставлять систему ПВО Patriot, например, ракеты к ним, а это самое главное. Ни у англичан, ни у французов нет старых американских ракет ATACMS, потому что у них есть только Storm Shadow класса воздух-земля. У европейцев нет ракет HIMARS. И основная проблема - это натовские самолеты F-16. Англичане и французы не смогут их заменить», - уточнил он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что если европейцы «упрутся», то могут и затянуть конфликт, однако при худшем раскладе Украина без США сможет вести бои до трех месяцев.
«Какое-то оружие на складах Европы осталось, но вопрос в том, сколько его осталось. Если продолжатся интенсивные боевые действия, я сомневаюсь, что этих остатков хватит больше, чем на несколько месяцев. Чтобы обеспечить боеспособность европейской армии, нужны время и деньги», - пояснил он.
В связи с этим Франция и Великобритания дали понять Владимиру Зеленскому, что с США придется мириться, а конфликт с Россией продолжать без Вашингтона невыгодно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Посылать войска французы, возможно, и готовы. Они очень осторожно об этом говорят, только в рамках миротворческих образований, не на линию фронта, а также только после урегулирования. Я все-таки считаю, что в целом Европа не готова и дальше помогать Украине в военном смысле. Англичане и французы понимают, что поезд ушел, что новую баталию с Трампом начинать нельзя. Денег на вооружение просто нет. Конечно, их при желании всегда можно найти, но создать ВПК без Америки, поддерживать Украину с космоса без США не получится. На создание европейской армии без НАТО уйдет четыре-пять лет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. А размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе.
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