«Не любой ценой»: Трамп «отключает» Украину от помощи, Макрон «угрожает» ядерным щитом

Американский лидер Дональд Трамп демонстративно «отключает» Украину от помощи США, несмотря на попытки Европы помирить Трампа с Зеленским после его неудачного визита в Вашингтон.

Сам Владимир Зеленский тоже пытается как-то урегулировать ситуацию после консультаций с европейскими коллегами. 4 марта Трамп сообщил, что получил от украинского лидера «письмо» с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров, а также подписать сделку по добыче полезных ископаемых. Но даже это не смогло заставить Трампа поменять свое решение относительно выделяемой помощи.

БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЙ И БОЕПРИПАСОВ

Так, накануне корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X сообщил, что США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого были отключены данные о нацеливании для HIMARS. Украина также перестала получать информацию в реальном времени для дальнобойных ударов», - написал он, добавив, что Трамп хотел услышать от Зеленского «спасибо».

Также телеканал Sky News сообщил, что США прекратили делиться с Украиной всеми разведданными. А Bloomberg уточняет, что Вашингтон не предупредил об этом решении своих союзников.