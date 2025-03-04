Экс-депутат Рады Царев: Зеленский не извинится перед Трампом из-за отсутствия помощи
Прекращение оказания военной помощи Украине со стороны США не заставит украинского лидера Владимира Зеленского принести извинения президенту США Дональду Трампу после перепалки в Овальном кабинете Белого Дома. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в беседе с aif.ru.
Бывший парламентарий объяснил хамство Зеленского тем, что украинский лидер якобы понимал, что прекращение поддержки США мало повлияет на положение украинской армии.
Царев добавил, что беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы выпускаются из китайских комплектующих на Украине, поэтому для возникновения дефицита беспилотников у украинской армии надо договариваться не с США, а с Китаем. «Основные удары наносятся по нашим тылам беспилотниками, а не ракетами. Причем их количество растет кратно», — подчеркнул он.
Вместе с тем европейские страны не смогут заменить поставки реактивных систем залпового огня Patriot и ракет ATACMS, однако это не столь существенно для ВСУ.
«Настоящий украинский тыл – это Европа. Европа поставляет все необходимое для боевых действий», – отметил Царев.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим Трампа и не желающим следовать установкам правящих в Евросоюзе либеральных элит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru