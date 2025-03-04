Царев добавил, что беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы выпускаются из китайских комплектующих на Украине, поэтому для возникновения дефицита беспилотников у украинской армии надо договариваться не с США, а с Китаем. «Основные удары наносятся по нашим тылам беспилотниками, а не ракетами. Причем их количество растет кратно», — подчеркнул он.

Вместе с тем европейские страны не смогут заменить поставки реактивных систем залпового огня Patriot и ракет ATACMS, однако это не столь существенно для ВСУ.

«Настоящий украинский тыл – это Европа. Европа поставляет все необходимое для боевых действий», – отметил Царев.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим Трампа и не желающим следовать установкам правящих в Евросоюзе либеральных элит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

