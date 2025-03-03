«Уступки Трампу»: Европа «неожиданно» откажется помогать Зеленскому без участия США
Европа дает понять, что не хочет ссориться с Трампом из-за Украины, так как на создание европейской армии без НАТО уйдет минимум четыре года, заявил НСН Александр Рар.
Франция и Великобритания дали понять Владимиру Зеленскому, что с США придется мириться, а конфликт с Россией продолжать без Вашингтона невыгодно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Европейский план перемирия в два этапа он назвал «формальной гарантией» для Зеленского, который ожидал большего.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. А размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, заявил Макрон в интервью Le Figaro. Рар уверен, что такая риторика означает смягчение позиции Европы.
«Этот план говорит о том, что главные страны Европы готовы подключиться к мирному урегулированию, которое они остановить не могут. Европейцы могли сказать, что создают свою армию и начинают воевать на Украине, изолируя Америку. Этого не произошло, что неожиданно. Европа хочет включиться в процесс, который начал Трамп, но предлагают свое видение. Европа пытается представить Зеленскому гарантии, хоть это и абсолютно не то, что он хотел. Европа все-таки идет на уступки Трампу, европейцы тоже выступают за приостановку конфликта. Это было не очень приятно Зеленскому, Европа говорит Зеленскому, что надо мириться с американцами. Даже поляки так считают. Насколько это будет все реально, вопрос. Возможно, Европа просто поднимает цену. Если Россия откажется от условий Европы, европейские политики могут вернуться к риторике о том, что будут поставлять оружие Украине сами без США», - объяснил он.
По его словам, Европа понимает, что денег на Украину у нее нет, а формировать свою армию без НАТО – это долго и невыгодно.
«Посылать войска французы, возможно, и готовы. Они очень осторожно об этом говорят, только в рамках миротворческих образований, не на линию фронта, а также только после урегулирования. Я все-таки считаю, что в целом Европа не готова и дальше помогать Украине в военном смысле. Англичане и французы понимают, что поезд ушел, что новую баталию с Трампом начинать нельзя. Денег на вооружение просто нет. Конечно, их при желании всегда можно найти, но создать ВПК без Америки, поддерживать Украину с космоса без США не получится. На создание европейской армии без НАТО уйдет четыре-пять лет», - заключил собеседник НСН.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошла 28 февраля и завершилась крупным скандалом. Перепалка между лидерами двух стран привела к срыву сделки по полезным ископаемым и к возможному прекращению помощи Вашингтона Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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