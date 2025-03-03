«Уступки Трампу»: Европа «неожиданно» откажется помогать Зеленскому без участия США

«Этот план говорит о том, что главные страны Европы готовы подключиться к мирному урегулированию, которое они остановить не могут. Европейцы могли сказать, что создают свою армию и начинают воевать на Украине, изолируя Америку. Этого не произошло, что неожиданно. Европа хочет включиться в процесс, который начал Трамп, но предлагают свое видение. Европа пытается представить Зеленскому гарантии, хоть это и абсолютно не то, что он хотел. Европа все-таки идет на уступки Трампу, европейцы тоже выступают за приостановку конфликта. Это было не очень приятно Зеленскому, Европа говорит Зеленскому, что надо мириться с американцами. Даже поляки так считают. Насколько это будет все реально, вопрос. Возможно, Европа просто поднимает цену. Если Россия откажется от условий Европы, европейские политики могут вернуться к риторике о том, что будут поставлять оружие Украине сами без США», - объяснил он.

По его словам, Европа понимает, что денег на Украину у нее нет, а формировать свою армию без НАТО – это долго и невыгодно.

«Посылать войска французы, возможно, и готовы. Они очень осторожно об этом говорят, только в рамках миротворческих образований, не на линию фронта, а также только после урегулирования. Я все-таки считаю, что в целом Европа не готова и дальше помогать Украине в военном смысле. Англичане и французы понимают, что поезд ушел, что новую баталию с Трампом начинать нельзя. Денег на вооружение просто нет. Конечно, их при желании всегда можно найти, но создать ВПК без Америки, поддерживать Украину с космоса без США не получится. На создание европейской армии без НАТО уйдет четыре-пять лет», - заключил собеседник НСН.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошла 28 февраля и завершилась крупным скандалом. Перепалка между лидерами двух стран привела к срыву сделки по полезным ископаемым и к возможному прекращению помощи Вашингтона Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

