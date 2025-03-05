Зеленский анонсировал «план первых шагов» для мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна работает над «планом первых шагов» по приближению мира. Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Словении Робертом Голобом. По его словам, план будет готов в ближайшее время.

В ходе беседы обсуждался саммит в Лондоне, на котором рассматривалась поддержка Киева. Зеленский отметил, что Европа должна быть частью будущих переговоров, которые также должны включать Украину и США.

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Президент Украины также сообщил, что в рамках подготовки плана он обсудил важность первых шагов для мира с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Зеленский добавил, что одним из первых шагов может стать освобождение пленных и запрет на применение ракет и дронов, а также перемирие на море, если Россия сделает аналогичные шаги.

Вскоре после этого Дональд Трамп заявил о получении письма от Зеленского о готовности к переговорам, но украинская сторона уточнила, что речь идет о посте в соцсети, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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