Зеленский анонсировал «план первых шагов» для мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна работает над «планом первых шагов» по приближению мира. Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Словении Робертом Голобом. По его словам, план будет готов в ближайшее время.

В ходе беседы обсуждался саммит в Лондоне, на котором рассматривалась поддержка Киева. Зеленский отметил, что Европа должна быть частью будущих переговоров, которые также должны включать Украину и США.