Названы главные недостатки немецких танков Leopard 2

85-летняя женщина погибла после атаки БПЛА на Курск Рубио и Келлог советуют Трампу быть жестче в отношениях с Россией У Южных Курил произошло ощутимое землетрясение Почти 2 тысячи человек пострадали от удушья из-за песчаной бури в Ираке Музыкальный критик объяснил, почему Цой и Техник - несравнимые величины