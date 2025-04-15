Названы главные недостатки немецких танков Leopard 2

Танки Leopard 2 немецкого производства, которые используются Вооруженными силами Украины, оказались неэффективным в условиях боевых действий, сообщает The Telegraph.

Германия передала Украине еще 22 танка Leopard и 12 самоходных гаубиц

По данным издания, боевые машины не предназначены для украинского поля боя. Эти танки эффективны только при хорошей поддержке с воздуха, которой у Киева нет. Leopard 2 уязвимы для атак беспилотников. Поврежденные машины приходится отправлять в Польшу на восстановление.

Российские военные широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», уничтожающей иностранные бронированные танки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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