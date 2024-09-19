Германия передала Украине еще 22 танка Leopard и 12 самоходных гаубиц

Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним. Об этом сообщает Reuters.

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Также были переданы 12 самоходных гаубиц PzH 2000, 22 бронированных автомобиля MRAP, три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Кроме того, в пакет вошли 68 разведывательных дронов и 61 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Ранее стало известно, Германия намерена дополнительно выделить 397 млн евро на оказание военной помощи Украине, сообщает RT.

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