Депутат Свинцов раскрыл причину вооруженных ЧП в школах

Директорам школы выгодно скрывать и замалчивать конфликты в коллективе, так как в итоге виноватыми окажутся они, но так быть не должно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Все лето дети, родители и учителя друг друга не видели, в начале учебного года все пришли, летом были эмоции – позитивные, негативные, это все начинается обсуждаться. Может начаться конфликт. Сейчас мы все чаще видим, как руководство школы конфликты предпочитает не замечать и даже замалчивать. Мы это видим в родительских чатах. Администрация школ не реагирует, а есть случаи, когда крайним делают учителя. Руководство школы – это раб системы, все шишки валятся на директора, все чиновники идеальны, а виноват во всем директор. Если возник какой-то небольшой конфликт, сразу должны вызываться родители. Конфликты не возникают как искра, они зреют. Нужно учить руководство, как эти проблемы решать», - отметил он.

С началом нового учебного года в российских школах уже произошло несколько серьезных инцидентов с участием вооруженных подростков. Только за первые два дня сентября стало известно как минимум о трех нападениях: в Красноярском крае в Канске, в Башкортостане и в Новой Москве. Два нападения были совершены в отношении учителей, одно — в отношении сверстника.

