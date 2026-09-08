В Кремле заявили, что вопрос продажи Су-57 Индии остается на повестке

Вопрос продажи Индии истребителей пятого поколения Су-57 остается на повестке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Индия отказалась от закупки российских истребителей Су-57

По словам пресс-секретаря, Су-57 - очень сложная техника, одна из лучших в мире.

«Вопрос продажи... на повестке. Индийская сторона запрашивает технологии производства, а это вопрос для дополнительного обсуждения», - поделился Песков.

Кроме того, представитель Кремля указал, что РФ располагает отличной военной техникой и готова «делиться ею с индийскими партнерами».

Ранее замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявлял, что республика не будет закупать российские Су-57, а сосредоточится на обновлении парка производимых в Индии самолетов Су-30МКИ, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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