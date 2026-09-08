Министр обороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой для своей страны
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает Россию угрозой для своей страны. Об этом сообщило издание Yle.
«На фоне возведения забора на восточной границе... Хяккянен описал угрозу со стороны России как долгосрочную и непредсказуемую», — отмечается в публикации.
Министр указал, что Финляндия должна усилить свою оборону.
Ранее Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией, пишет «Радиоточка НСН». Проект обошелся республике почти в 380 млн евро.
Между тем член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что в случае проведения масштабной операции против недружественных стран Финляндия станет одной из первых целей.
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