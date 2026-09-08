Министр обороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой для своей страны

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает Россию угрозой для своей страны. Об этом сообщило издание Yle.

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«На фоне возведения забора на восточной границе... Хяккянен описал угрозу со стороны России как долгосрочную и непредсказуемую», — отмечается в публикации.

Министр указал, что Финляндия должна усилить свою оборону.

Ранее Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией, пишет «Радиоточка НСН». Проект обошелся республике почти в 380 млн евро.

Между тем член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что в случае проведения масштабной операции против недружественных стран Финляндия станет одной из первых целей.

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ФОТО: РИА Новости
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