Захарова пообещала Венгрии болезненный ответ на высылку российских дипломатов
Москва ответит на высылку из Венгрии 10 российких дипломатов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала, что ответ будет жёстким.
«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жёстким и болезненным», - цитирует дипломата RT.
Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что из республики будут высланы сотрудники дипмиссии РФ, которые, по её словам, «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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