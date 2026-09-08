Захарова пообещала Венгрии болезненный ответ на высылку российских дипломатов

Москва ответит на высылку из Венгрии 10 российких дипломатов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала, что ответ будет жёстким.

«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жёстким и болезненным», - цитирует дипломата RT.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что из республики будут высланы сотрудники дипмиссии РФ, которые, по её словам, «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ВысылкаВенгрияМИД РФМария Захарова

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