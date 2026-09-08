Привлекать не только психологов: Как «работать» с хулиганами в школах

Неуправляемых хулиганов нужно отправлять на домашнее обучение, но до этого у них должен быть шанс на исправление, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«Мы всегда боремся со следствием, но причина в том, что это системная работа, которая должна проводиться в школах. Нам нужен методологический подход, чтобы директор знал, что делать, действовать по инструкции. Пока у нас плохая системная работа на предварительной стадии, когда идет проработка всех проблем – против травли в школе, против каких-то неправильных настроений. В школах должны понимать, какие последствия будут у хулигана, например. Если у школы не получается что-то делать, нужно привлекать общественников, проводить лекции и так далее. Не нужно проводить мероприятия для избранных, каждый школьник должен проработать со специалистом. Ребенок должен знать, что будет, если он будет хулиганить, разговаривать по телефону с террористами и так далее, какая ответственность за это будет. У любого хулигана должен быть шанс, надо помочь и родителям, работать с психологом. Должна быть собрана целая комиссия. Неуправляемых хулиганов нужно отправлять на домашнее обучение», - отметил он.

Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

