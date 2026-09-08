В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека

Так, в поселке Ракитное БПЛА сдетонировал у социального объекта, пострадали мужчина и женщина. У них диагностировали осколочные ранения и акубаротравму. Кроме того, дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Ракитное - Бобрава, один мужчина получил акубаротравму.

Также один мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга, где FPV-дрон ударил по машине. Множественные осколочные ранения получил мужчина.

Ранее в белгородском селе Красный Октябрь украинский БПЛА ударил по автомобилю «Газель» на территории предприятия, пострадал мужчина.

