В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Так, в поселке Ракитное БПЛА сдетонировал у социального объекта, пострадали мужчина и женщина. У них диагностировали осколочные ранения и акубаротравму. Кроме того, дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Ракитное - Бобрава, один мужчина получил акубаротравму.
Также один мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга, где FPV-дрон ударил по машине. Множественные осколочные ранения получил мужчина.
Ранее в белгородском селе Красный Октябрь украинский БПЛА ударил по автомобилю «Газель» на территории предприятия, пострадал мужчина.
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