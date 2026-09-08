Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов

Для многих комплексов кооперация с онлайн-магазинами пойдет на пользу, заявил НСН Булат Шакиров.

Сотрудничество с маркетплейсами и предоставление площадей под склады — это новая реальность для ТЦ, чтобы заработать, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Расширенные пункты выдачи заказов и мини-склады маркетплейсов смогут размещаться на свободных площадях в российских торговых центрах, инициативу собираются предложить Минпромторгу, рассказал журналистам сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. Его слова приводят РИА Новости. Шакирова не удивила эта информация.

Маркетплейсы планируют открыть расширенные ПВЗ и мини-хабы в ТЦ
«На самом деле, это уже происходит. Уже есть больше 10 торговых центров, которые размещают пункты выдачи заказов у себя на территориях. В этом нет ничего уникального, потому что есть выбор — или иметь пустые, свободные, неиспользуемые помещения или сдавать их, по сути, кому угодно, в том числе и под мини-склады. Более 600 магазинов и фэшн-ретейлеров уже закрылись в ТЦ. Это не вопрос обсуждения размещать или нет, это вопрос развития. У нас продолжает приносить доход падел-центры, которым нужны большие площади, термальные центры, детские развлечения. А все, что касается торговли, постепенно съедается. К тому же, для складов помещения ТЦ подходят больше с точки зрения логистики — есть постоянное отдельное место для погрузки и загрузки», — отметил он.

Шакиров добавил, что перемены не повлияют на безопасность.

«Торговый центр и так является объектом повышенной опасности. Они уже подвергались атакам. Поэтому нет никакой разницы между крупным ТЦ и логистическим комплексом или большим складом пункта выдачи заказов. Мы несем одинаковые риски и сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Страховые компании тоже не видят разницы, поэтому тут все предопределено под один стандарт», — подчеркнул он.

Ранее Шакиров объяснил НСН, какие способы заработать ищут торговые центры.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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