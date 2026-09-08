Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов
Для многих комплексов кооперация с онлайн-магазинами пойдет на пользу, заявил НСН Булат Шакиров.
Сотрудничество с маркетплейсами и предоставление площадей под склады — это новая реальность для ТЦ, чтобы заработать, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Расширенные пункты выдачи заказов и мини-склады маркетплейсов смогут размещаться на свободных площадях в российских торговых центрах, инициативу собираются предложить Минпромторгу, рассказал журналистам сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. Его слова приводят РИА Новости. Шакирова не удивила эта информация.
«На самом деле, это уже происходит. Уже есть больше 10 торговых центров, которые размещают пункты выдачи заказов у себя на территориях. В этом нет ничего уникального, потому что есть выбор — или иметь пустые, свободные, неиспользуемые помещения или сдавать их, по сути, кому угодно, в том числе и под мини-склады. Более 600 магазинов и фэшн-ретейлеров уже закрылись в ТЦ. Это не вопрос обсуждения размещать или нет, это вопрос развития. У нас продолжает приносить доход падел-центры, которым нужны большие площади, термальные центры, детские развлечения. А все, что касается торговли, постепенно съедается. К тому же, для складов помещения ТЦ подходят больше с точки зрения логистики — есть постоянное отдельное место для погрузки и загрузки», — отметил он.
Шакиров добавил, что перемены не повлияют на безопасность.
«Торговый центр и так является объектом повышенной опасности. Они уже подвергались атакам. Поэтому нет никакой разницы между крупным ТЦ и логистическим комплексом или большим складом пункта выдачи заказов. Мы несем одинаковые риски и сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Страховые компании тоже не видят разницы, поэтому тут все предопределено под один стандарт», — подчеркнул он.
Ранее Шакиров объяснил НСН, какие способы заработать ищут торговые центры.
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