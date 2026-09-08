Сотрудничество с маркетплейсами и предоставление площадей под склады — это новая реальность для ТЦ, чтобы заработать, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.



Расширенные пункты выдачи заказов и мини-склады маркетплейсов смогут размещаться на свободных площадях в российских торговых центрах, инициативу собираются предложить Минпромторгу, рассказал журналистам сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин. Его слова приводят РИА Новости. Шакирова не удивила эта информация.