«Если говорить про все эти овощи, их уборка только началась. Поэтому нельзя сказать, что сильно подействовало сокращение посевных площадей. Еще пик уборки впереди, сезонное снижение относительных цен еще впереди, речь про номинальные цены. У нас сейчас два основных фактора подорожания: сезонность и инфляция издержек. Издержки растут не только в производстве овощей, это топливо, амортизация техники, стоимость рабочей силы, плюс логистика тоже дорожает. Я не думаю, что овощи в реальном выражении будут дорожать в ближайшее время. На рынок в период большой уборки будет поступать массово продукция, будет дешевле. Что касается накруток в торговле, борщевой набор входит в перечень социально значимых, наценка минимальная – от 5 до 10%», - рассказал он.

Со своей стороны, руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подтвердила рост себестоимости производства, но отметила, что все в итоге будет зависеть от урожая.

«Я не могу сказать, что посевные площади сократились, они остались на уровне прошлого года. Конечно, растет себестоимость, средняя цена на картофель остается неизменной, а затраты растут. В этом году сильно влияет логистика и топливная ситуация. Прошлый год был рекордным по урожаю картофеля, предложение превышало спрос. В этом году пока сложно говорить об объемах, мы только на старте массовой уборки в основных регионах-донорах. Кроме того, в прошлом году были рекордно низкие цены на картофель и овощи, в этом году они просто выровнялись на уровень среднестатистических. И сейчас мы констатируем сезонное понижение, связанное с переходом к массовой уборке», - добавила собеседница НСН.

Рост урожайности озимых культур был зафиксирован на юге России, вместе с тем несколько снизился урожай по яровым культурам. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт в области селекции и агротехнологий, агропредприниматель Григорий Кухаренко.

