В Госдуме рассказали, когда школьника необходимо переводить на домашнее обучение
Андрей Свинцов заявил НСН, что, если ребенок поддается воспитанию, за ним закрепляется педагог, психолог, но бывают крайние случаи.
Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Если возник какой-то небольшой конфликт, сразу должны вызываться родители. Сразу надо разбирать детали конфликта. Если мы понимаем, что родители не справляются с ребенком, мы принимаем меры. Школа не может перевоспитать ребенка, если его в семье плохо воспитали, если он реально уже на грани каких-то преступлений. В таком случае мы вынуждены переводить его на домашнее обучение, мы работаем в интересах большинства учеников и большинства родителей. Если ребенок поддается воспитанию, за ним закрепляется педагог, психолог, помогаем ему прийти в себя. Но если сразу не начать работать с таким ребенком, проблему не решить», - отметил он.
Психологи и педагоги отмечают, что за школьной агрессией могут стоять самые разные причины — от проблем в семье, травли и конфликтов со сверстниками до эмоциональной нестабильности, чувства изоляции и неспособности подростка справляться с сильными переживаниями. При этом далеко не каждый агрессивный ребёнок представляет угрозу, а попытки заранее «вычислять» потенциально опасных школьников могут приводить к стигматизации.
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