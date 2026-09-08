В Госдуме рассказали, когда школьника необходимо переводить на домашнее обучение

Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Если возник какой-то небольшой конфликт, сразу должны вызываться родители. Сразу надо разбирать детали конфликта. Если мы понимаем, что родители не справляются с ребенком, мы принимаем меры. Школа не может перевоспитать ребенка, если его в семье плохо воспитали, если он реально уже на грани каких-то преступлений. В таком случае мы вынуждены переводить его на домашнее обучение, мы работаем в интересах большинства учеников и большинства родителей. Если ребенок поддается воспитанию, за ним закрепляется педагог, психолог, помогаем ему прийти в себя. Но если сразу не начать работать с таким ребенком, проблему не решить», - отметил он.

Психологи и педагоги отмечают, что за школьной агрессией могут стоять самые разные причины — от проблем в семье, травли и конфликтов со сверстниками до эмоциональной нестабильности, чувства изоляции и неспособности подростка справляться с сильными переживаниями. При этом далеко не каждый агрессивный ребёнок представляет угрозу, а попытки заранее «вычислять» потенциально опасных школьников могут приводить к стигматизации.

