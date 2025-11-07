В Госдуме высказались против сокращения летних каникул
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против предложения о сокращении летних каникул для школьников, сообщает ТАСС.
Ранее с соответствующей инициативой выступила московский детский омбудсмен Ольга Ярославская, предложившая ограничить каникулы двумя месяцами за счет июня. «Система детского отдыха и оздоровления — это не бизнес, это забота государства, которое должно устанавливать стандарты цены и качества», — указал депутат.
По его мнению, вместо сокращения каникул необходимо делать детский отдых более доступным и качественным. Парламентарий также отметил нереализуемость подобной инициативы на практике, указав, что для этого потребовалось бы реформировать всю школьную систему, а также решить вопрос с отпусками учителей.
В качестве альтернативы Миронов предложил конкретные меры поддержки семей: возрождение программы детского кешбэка и введение налогового вычета за путёвки в детские лагеря.
Ранее Ярославская указала, что в РФ – самые длительные каникулы в мире. «Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — отметила омбудсмен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
