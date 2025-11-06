По его словам, вместо того, чтобы посещать территорию подконтрольного Киеву Херсона, актрисе нужно было бы побыстрее перейти «в освобождённую часть новых субъектов».

«Например, мою родную Запорожскую область, где мы её встретим», - заключил Рогов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джоли приехала в подконтрольный Украине город Херсон, где побывала в роддоме и в детской больнице. Остальная часть региона, включая левобережье Днепра, находится под юрисдикцией РФ с сентября 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

