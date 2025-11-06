Рогов пригласил Анджелину Джоли приехать в новые регионы РФ
Звезде Голливуда Анджелине Джоли следует посетить новые регионы РФ. Об этом сайту aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, вместо того, чтобы посещать территорию подконтрольного Киеву Херсона, актрисе нужно было бы побыстрее перейти «в освобождённую часть новых субъектов».
«Например, мою родную Запорожскую область, где мы её встретим», - заключил Рогов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Джоли приехала в подконтрольный Украине город Херсон, где побывала в роддоме и в детской больнице. Остальная часть региона, включая левобережье Днепра, находится под юрисдикцией РФ с сентября 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru