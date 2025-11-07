Орбан не исключил саммит РФ и США в ближайшее время

По его оценке, сторонам осталось решить лишь один-два вопроса для организации саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Достижение договорённостей может открыть путь к быстрому проведению мирного саммита. «Если оставшиеся вопросы будут урегулированы, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента может наступить перемирие и мир», — указал Орбан.

Ранее премьер заявил, что продолжается подготовка саммита России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

