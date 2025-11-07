Орбан не исключил саммит РФ и США в ближайшее время
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам, что Россия и США близки к соглашению по урегулированию украинского конфликта.
По его оценке, сторонам осталось решить лишь один-два вопроса для организации саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Достижение договорённостей может открыть путь к быстрому проведению мирного саммита. «Если оставшиеся вопросы будут урегулированы, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента может наступить перемирие и мир», — указал Орбан.
Ранее премьер заявил, что продолжается подготовка саммита России и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан не исключил саммит РФ и США в ближайшее время
- В Госдуме высказались против сокращения летних каникул
- Назван спонсор поездки Джоли на Украину
- Максимальный размер больничного превысит 8 тысяч рублей в день
- В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине приведет РФ к экономическому росту
- ФИФА назвала претендентов на награду лучшему игроку 2025 года
- ISU официально лишил Валиеву «золота» чемпионата Европы-2022
- В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд
- В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов
- СМИ: Дед Мороз помешал бороться с повышением утильсбора в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru