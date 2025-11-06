СМИ: Команда Джоли звонила в офис Зеленского для спасения водителя от ТЦК

Как оказалось, гражданин является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. Команда актрисы звонила в президентский офис, однако водитель все же был оставлен в ТЦК и вскоре, судя по всему, отправится на фронт.

Автомобили Джоли и ее команды остановили на одном из блокпостов по пути в Херсон. Там военные забрали охранника актрисы и направили его в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

