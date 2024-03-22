Нацполиция Украины: медики заработали на уклонистах более 1 млн долларов
Сотрудник правоохранительных органов Украины обнаружили в подконтрольном Киеву городе Запорожье группу злоумышленников, которая продавала мужчинам поддельные справки об инвалидности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Национальную полицию.
В число участников коррупционной схемы сходили должностные лица медико-социальной экспертизы. Они, имея влияние на нижестоящих руководителей, способствовали получению уклонистами фиктивной группы инвалидности. Направление на прохождение военно-врачебной комиссии от членов группировки обходилось уклонисту в 300 долларов, а получение заключения стоило еще 3,5 тыс. долларов.
Во время обысков изъяты деньги в различных валютах, а также два килограмма психотропных веществ и записи черновой бухгалтерии.
Ранее стало известно, что украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru