Нацполиция Украины: медики заработали на уклонистах более 1 млн долларов

В число участников коррупционной схемы сходили должностные лица медико-социальной экспертизы. Они, имея влияние на нижестоящих руководителей, способствовали получению уклонистами фиктивной группы инвалидности. Направление на прохождение военно-врачебной комиссии от членов группировки обходилось уклонисту в 300 долларов, а получение заключения стоило еще 3,5 тыс. долларов.

Во время обысков изъяты деньги в различных валютах, а также два килограмма психотропных веществ и записи черновой бухгалтерии.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

