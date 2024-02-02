Украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных

«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — заявил украинский телеканал. Так, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые шли по полю на четвереньках, притворяясь дикими животными, однако в какой-то момент один из них поднялся, остальные в это время просто сидели.

Ранее боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

