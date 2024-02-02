Украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных

Уклонисты в Украине маскировались под диких животных, чтобы пересечь границу и сбежать от мобилизации в Европу, сообщает ICTV со ссылкой на пограничников.

Зеленский признался в насильственной мобилизации на Украине

«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — заявил украинский телеканал. Так, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые шли по полю на четвереньках, притворяясь дикими животными, однако в какой-то момент один из них поднялся, остальные в это время просто сидели.

Ранее боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры