Украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных
Уклонисты в Украине маскировались под диких животных, чтобы пересечь границу и сбежать от мобилизации в Европу, сообщает ICTV со ссылкой на пограничников.
«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — заявил украинский телеканал. Так, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые шли по полю на четвереньках, притворяясь дикими животными, однако в какой-то момент один из них поднялся, остальные в это время просто сидели.
Ранее боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Представитель ГУР: Украина попросила Москву передать тела пленных, погибших в Ил-76
- Летевший в Египет самолет вернулся в Петербург из-за пьяных девушек
- СМИ: «уколы стройности» помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера
- Украинские уклонисты бегут от мобилизации, маскируясь под диких животных
- СМИ: после испытаний Пентагон передал Киеву высокоточные боеприпасы GLSDB
- Израиль заявил об уничтожении 10 тысяч членов ХАМАС
- В Евросовете назвали выделение Киеву 50 млрд евро сигналом для США
- СМИ: ХАМАС и Израиль еще не заключили сделку по освобождению заложников
- МИД: музыканты «Би-2» отказались общаться с российскими консулами
- МВД объявило в розыск сотрудницу ФБК Анну Бирюкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru