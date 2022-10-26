Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков Украины за 1 гривну

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Процесс национализации запускается по решению Национального банка страны (Центробанка) после отнесения кредитной организации к категории неплатежеспособных.

После этого правительство должно принять решение, требуется ли национализация данного банка. В случае одобрения, государство выкупит акции банка у владельцев за 1 гривну. Как уточняется в тексте документа, такая процедура будет возможна, пока Россия проводит на территории республики специальную военную операцию.

На сегодня в перечне системообразующих банков Украины фигурируют 14 финансовых организаций. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них значатся как государственные, так и частные банки, в том числе, Альфа-банк-Украина.

