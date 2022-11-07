В Запорожской области откажутся от гривны с 2023 года

«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет», — рассказал Рогов, отметив, что «гривна уйдет в историю».

Согласно федеральному конституционному закону о принятии Запорожской области в состав РФ, до 31 декабря текущего года в регионе допускается обращение украинской гривны и расчеты в этой валюте.

