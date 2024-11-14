НАТО: Украина проигрывает на фронте России

По его словам, важно продолжить оказывать помощь Киеву. «…И мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории», — указал генсек НАТО.

Также Рютте во время визита в Польшу выразил поддержку инициативам Варшавы, стран Прибалтики и Финляндии по усилению границ с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

