НАТО: Украина проигрывает на фронте России

Вороженные силы Украины в настоящее время проигрывают на фронте России, сообщил на пресс-конференции глава Североатлантического альянса Марк Рютте.

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По его словам, важно продолжить оказывать помощь Киеву. «…И мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории», — указал генсек НАТО.

Также Рютте во время визита в Польшу выразил поддержку инициативам Варшавы, стран Прибалтики и Финляндии по усилению границ с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОСпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраина

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