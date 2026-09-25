Телеграм: Итоги выборов, медведи и ООН

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По итогам обработки более 97% голосов «Единая Россия» набрала 58,21% голосов, КПРФ – 13,47%, ЛДПР – 8,88%, «Новые люди» – 7,82%, «Справедливая Россия» – 5,34%. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не преодолели пятипроцентный барьер.

Кроме того, восемь действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на прямых выборах в единый день голосования, еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламентов.

Политтехнолог Анна Федорова комментирует успех «Единой России»:

«У ЕР была хорошая, крепкая кампания. Очень интересные линии были у каждого из федеральной пятерки. Совсем разные, ориентированные на разные аудитории, и при этом хорошо друг с другом сочетающиеся. Плюс партия проявила последовательность, то есть не отступила от своей главной темы. Это Народная программа: сбор наказов и все, что ему сопутствует, партия провела активнейшим образом, как делает всегда, нон-стоп и очень хорошо. То есть "Единая Россия" – это вообще наш маяк стабильности в турбулентной политической реальности. Кроме того, четкая патриотическая позиция. Вообще на этих выборах голосование во многом было для людей способом выразить именно свою патриотическую позицию. Чем хуже атаки беспилотников, чем выше давление, тем активнее люди на самом деле внутренне собираются и говорят: ну нет, нас не запугать, я пойду и проголосую».

«ИНСОМАР» во вторник объяснял результаты выборов после обработки более 96,95% протоколов:

«Высоких результатов – 57,83% "Единой России" удалось достичь благодаря мобилизации электората, сплочению вокруг общих задач и поддержке курса Президента. КПРФ остается второй, но по сравнению с прошлыми выборами в 2021 году теряет позиции примерно на 4%, до 13,76%, по предварительным подсчетам протоколов. ЛДПР сохраняет третье место. Партия улучшает результат – 9,01% (при 7,55% в 2021 году), несмотря на смену первого лица. "Новые люди" повысили результат: с 5,32% в 2021 году до 7,96%. Яркая кампания запомнилась избирателям и позволила привлечь молодежь. "Справедливой России", похоже, все-таки удается преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в парламент».

«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Алексея Чеснакова:

«Политическая система продемонстрировала свою работоспособность, несмотря на оценки злопыхателей, что "выборы в таких ситуациях не проводятся". Мы знаем, что есть ряд стран, в которых выборы действительно не проводятся в похожих ситуациях. Но в России выборы были проведены, граждане продемонстрировали высокий уровень доверия к голосованию, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. Страна чувствует эту стабильность и движется в правильном направлении».

Представитель партии «Новые люди» Станислав Дружинин благодарит избирателей:

«Спасибо всем, кто выбрал нас! "Новые люди" снова в парламенте! Нас будет больше! На выборах депутатов Государственной Думы РФ нашу партию поддержали 5 миллионов избирателей. По предварительным данным – это 7,97% голосов. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) мы заняли второе место с 15,42% голосами. Это была очень сложная кампания, мы смогли ее пройти без существенных потерь, с уверенностью, что реализуем необходимые людям проекты и сделали правильный выбор. Фракция "Новых людей" в Государственной Думе увеличивается с 13 до 19 человек, и у нас появляются новые возможности для продвижения идей программы "12 шагов к стране, в которой хочется жить". Впереди еще много работы. Спасибо за поддержку! Мы не подведем!»

«Доктор Z прописал» обращает внимание на технический момент:

«А вот еще тема, на которую стоит обратить внимание. Потому как очевидно, что в дальнейшем эта история получит развитие. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что жители одного из поселений Ненецкого автономного округа успешно проголосовали на выборах депутатов Госдумы через низкоорбитальную спутниковую связь. Проект по обеспечению жителей поселка Нельмин-Нос в НАО доступом к дистанционному электронному голосованию реализовали ЦИК и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В Центризбиркоме отметили, что низкоорбитальная спутниковая связь в будущем позволит избирателям использовать систему дистанционного электронного голосования в любом уголке России даже в зонах без устойчивого покрытия фиксированной или мобильной связью. Полагаем, что будущее это не отдаленное. Предположим, что к президентским выборам в 2030 году это будет уже вполне доступный способ проголосовать».



