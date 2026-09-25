Телеграм: Итоги выборов, медведи и ООН
В России подвели итоги выборов в Государственную думу, а в Нью-Йорке проходит дипломатическая неделя в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Итоги выборов
По итогам обработки более 97% голосов «Единая Россия» набрала 58,21% голосов, КПРФ – 13,47%, ЛДПР – 8,88%, «Новые люди» – 7,82%, «Справедливая Россия» – 5,34%. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не преодолели пятипроцентный барьер.
Кроме того, восемь действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на прямых выборах в единый день голосования, еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламентов.
Политтехнолог Анна Федорова комментирует успех «Единой России»:
«У ЕР была хорошая, крепкая кампания. Очень интересные линии были у каждого из федеральной пятерки. Совсем разные, ориентированные на разные аудитории, и при этом хорошо друг с другом сочетающиеся. Плюс партия проявила последовательность, то есть не отступила от своей главной темы. Это Народная программа: сбор наказов и все, что ему сопутствует, партия провела активнейшим образом, как делает всегда, нон-стоп и очень хорошо. То есть "Единая Россия" – это вообще наш маяк стабильности в турбулентной политической реальности. Кроме того, четкая патриотическая позиция. Вообще на этих выборах голосование во многом было для людей способом выразить именно свою патриотическую позицию. Чем хуже атаки беспилотников, чем выше давление, тем активнее люди на самом деле внутренне собираются и говорят: ну нет, нас не запугать, я пойду и проголосую».
«ИНСОМАР» во вторник объяснял результаты выборов после обработки более 96,95% протоколов:
«Высоких результатов – 57,83% "Единой России" удалось достичь благодаря мобилизации электората, сплочению вокруг общих задач и поддержке курса Президента. КПРФ остается второй, но по сравнению с прошлыми выборами в 2021 году теряет позиции примерно на 4%, до 13,76%, по предварительным подсчетам протоколов. ЛДПР сохраняет третье место. Партия улучшает результат – 9,01% (при 7,55% в 2021 году), несмотря на смену первого лица. "Новые люди" повысили результат: с 5,32% в 2021 году до 7,96%. Яркая кампания запомнилась избирателям и позволила привлечь молодежь. "Справедливой России", похоже, все-таки удается преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в парламент».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Алексея Чеснакова:
«Политическая система продемонстрировала свою работоспособность, несмотря на оценки злопыхателей, что "выборы в таких ситуациях не проводятся". Мы знаем, что есть ряд стран, в которых выборы действительно не проводятся в похожих ситуациях. Но в России выборы были проведены, граждане продемонстрировали высокий уровень доверия к голосованию, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. Страна чувствует эту стабильность и движется в правильном направлении».
Представитель партии «Новые люди» Станислав Дружинин благодарит избирателей:
«Спасибо всем, кто выбрал нас! "Новые люди" снова в парламенте! Нас будет больше! На выборах депутатов Государственной Думы РФ нашу партию поддержали 5 миллионов избирателей. По предварительным данным – это 7,97% голосов. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) мы заняли второе место с 15,42% голосами. Это была очень сложная кампания, мы смогли ее пройти без существенных потерь, с уверенностью, что реализуем необходимые людям проекты и сделали правильный выбор. Фракция "Новых людей" в Государственной Думе увеличивается с 13 до 19 человек, и у нас появляются новые возможности для продвижения идей программы "12 шагов к стране, в которой хочется жить". Впереди еще много работы. Спасибо за поддержку! Мы не подведем!»
«Доктор Z прописал» обращает внимание на технический момент:
«А вот еще тема, на которую стоит обратить внимание. Потому как очевидно, что в дальнейшем эта история получит развитие. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что жители одного из поселений Ненецкого автономного округа успешно проголосовали на выборах депутатов Госдумы через низкоорбитальную спутниковую связь. Проект по обеспечению жителей поселка Нельмин-Нос в НАО доступом к дистанционному электронному голосованию реализовали ЦИК и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В Центризбиркоме отметили, что низкоорбитальная спутниковая связь в будущем позволит избирателям использовать систему дистанционного электронного голосования в любом уголке России даже в зонах без устойчивого покрытия фиксированной или мобильной связью. Полагаем, что будущее это не отдаленное. Предположим, что к президентским выборам в 2030 году это будет уже вполне доступный способ проголосовать».
СВО
Авторы каналов следят за ходом специальной военной операции.
«Русская Харьковская обл» отмечает последствия ударов ВС РФ по Украине:
«Впервые за 100 лет не работают заводы. Все украинские металлургические заводы разрушены, выплавка стали практически прекращена. Об этом заявил генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовоз. <…> При этом государство не в силах исправить положение в металлургическом секторе, у кабмина нет плана, что делать с разрушенным крупным бизнесом, добавил он. Например, "Метинвесту" была предложена помощь в сумме до 5 млн гривен ($111 тыс.), тогда как печь стоит $500 млн, а ее запуск – $50 млн. У "Метинвеста" таких разбитых печей пять, у Arcelor две, сказал Водовоз».
«338» указывает на инертность украинского общества:
«Киевскому режиму, как и иностранным государствам, удобна формулировка "погиб в чрезвычайном происшествии". ДТП, трагедия, а лучше – СОЧ и самострел. Реже – скончался от невоенной травмы. По подхваченным иноСМИ словам "Юридической сотни" (удивительная любовь справжних патриотов к "сотне"!) сегодня насчитываются тысячи семей, которым отказано в выплатах по причине "военнослужащий погиб в небоевой обстановке". Страна-банкрот, которой нечем платить родственникам погибших, пока кладбища с флагами растут на дрожжах – это понятно. Сокрытие реальных потерь противника, которые наркофюрер официально обозначил на уровне 55 тыс. человек – это тоже понятно. По большому счету проблемы родственников противника нам безразличны. Как и "сопереживающим киевскому режиму", то есть разжигателям и спонсорам войны – их эти потери интересуют еще меньше. Почти пятилетнее смирение – в отношении политики "меняем азовцев, остальные – потом", отказа в поддержке семей погибших, бусификации, тотального концлагеря с запретом на выезд за рубеж – просто не оставляет шанса на реализацию сценария "украинская армия воткнет штыки в землю, народ восстанет и скинет киевский режим". На фактор внутриукраинских перемен как механизма достижения целей спецоперации расчета давно уже нет».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» демонстрирует характеристики бойцов ВСУ:
«В Николаеве боевик 77-й аэромобильной бригады нажрался и зарезал случайного прохожего. 18 ударов ножом – за то, что мужик просто шел мимо магазина... А теперь вопрос: почему этот психопат вообще оказался в бригаде? Командиры 77-й, видимо, "не уследили" – как всегда. Взяли кого попало, отправили служить, а он вышел в город и убил человека. И таких случаев все больше. Боевики бегут из части толпами, потому что командование давно потеряло контроль над своими людьми. 77-я аэромобильная – не элита, а сборище неуправляемых отморозков».
«Всевидящее око» обращает внимание на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона организовать «конструктивные переговоры» между Россией и Украиной:
«В понимании наполеончика "конструктивные переговоры" – это такие переговоры, которые лишат Россию возможности наносить удары по самым слабым местам нацистского государства. "Мы должны защищать украинцев как никогда раньше", – откровенно признается Макрон. Для этого он предлагает идею двойного моратория – на удары по энергетической инфраструктуре раз, и мораторий в Черном море, которые позволил бы Киеву возобновить поставки зерна, два. Заметим, что когда украинские дроны атаковали российские НПЗ, ничего подобного ни наполеончик, ни другие лидеры Запада не предлагали. Даже когда украинские БЭКи били по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, куда вложены американские и европейские деньги, они тоже молчали, как партизаны. И только когда от ударов российской баллистики заполыхали порты Одессы и Николаева, у них вдруг открылись глаза на необходимость "энергетического перемирия"».
Нашествие медведей
В нескольких регионах медведи все чаще нападают на людей.
«АДЕКВАТ Z» размышляет о необходимых мерах реагирования:
«Чем плотнее становится поток давно уже ежедневных новостей про медвежью опасность в как бы не десятках регионов и ее жертв, тем сильнее чувство, что проблему пора эскалировать на федеральный уровень. И формулировать целеполагание без реверансов в сторону зоошизы: разработка и реализация мер по долгосрочному – и как бы не кратному – подрыву численности потерявшей всякий страх популяции. Что среди прочего, видимо, должно предполагать выведение медведей из-под любого регулирования по противодействию браконьерству. И о достойной федеральной выплате за каждый скальп, или за переднюю лапу, или каковы еще по медведям могут быть дееспособные инструменты отчетности об охотничьей работе, подумать, наверное, тоже следует. Даже при максимальном масштабе отстрела это обойдется максимум в единицы миллиардов. Которые к тому же не растворятся в пространстве, а станут в медвежьих углах неплохим дополнительным доходом в порядке отхожего промысла. Дел и проблем у правительства, конечно, до черта, но вот в эту конкретную ему вникнуть уже надо бы – и предметно задуматься о методах решения. Потому что предпосылок, что рассосется само, не видно, а даже текущий уровень угрозы приемлемым назвать нельзя».
«Клуб Регионов» пугает:
«Биологи прогнозируют, что предстоящей зимой количество медведей-шатунов в России может увеличиться. Появилась популяция медведей, которые не боятся человека, кроме того, неурожай кедрового ореха вытесняет ослабленных зверей из тайги ближе к людям. По официальным данным с 1 августа по 21 сентября 2026 года, нападения медведей на людей были зафиксированы в девяти российских регионах».
Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказывает, как власти региона борются с медвежьей угрозой:
«Сегодня на аппаратном совещании заслушал доклады о ситуации с медведями, о мерах по обеспечению безопасности жителей, защите жизни и здоровья людей. Приняли ряд решений. Первое: напоминаю главам городов и районов о необходимости воздержаться от проведения массовых мероприятий за пределами и на окраинах населенных пунктов, тем более – с участием детей. Второе: также следует приостановить экскурсии, туристические слеты и прочие подобные активности в лесах. Оба ограничения действуют минимум до 1 ноября. Третье: главам муниципалитетов совместно с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства – обеспечить координацию с органами правопорядка для безопасности людей в пределах населенных пунктов. Четвертое: направили ряд предложений в Минприроды России. Просим увеличить срок действия охотничьей лицензии на добычу медведя. С прошлого года она выдается на месяц, в то время как период охоты на медведя – пять месяцев. Пятое: просим федеральный центр снизить стоимость пошлины этой лицензии для охотников и освободить от ее уплаты тех, кто занимается регулированием численности медведей. Шестое: поручил региональному правительству рассмотреть вопрос о введении на всей территории области режима повышенной готовности».
«Бабр Медиа» пишет о ситуации в Красноярском крае:
«Камера видеонаблюдения зафиксировала медведя, который разгуливает по территории садового товарищества "Берлога". Этот большой дачный массив располагается сразу за Ленинским районом Красноярска. Тем временем на железнодорожной станции Тростенцово обосновались два медвежонка. Местные жители рассказывают, что мать детенышей убили, поэтому они прибились к людям в поисках еды. Уходить со станции хищники не собираются, а очевидцы пока не знают, что делать с голодными животными. Ситуация с медведями в регионе остается опасной. Только с начала сентября агрессивные звери убили шесть человек в крае. 2 сентября в Енисейском округе нашли растерзанные тела двух женщин 67 и 73 лет. 9 сентября хищник задрал пастуха под Красноярском. В Мотыгинском округе 11 сентября погиб 40-летний вахтовик, а 16 сентября в Ермаковском округе медведь напал на 66-летнюю пенсионерку. 22 сентября зверь убил 39-летнего сторожа в Енисейском округе».
«Мышь в овощном» рассуждает о возможности использовать оружие для защиты от медведя:
«Пишут, что в результате нападений медведей за последние месяцы в России погибло как минимум 17 человек. Наверное, было бы небезынтересно задуматься над тем, в какой степени на эту цифру повлияла фактическая стигматизация владения гражданским оружием. Благодаря которой "человек с ружьем" в лесу с высокой вероятностью будет признан браконьером, а воспользовавшийся им чтобы отпугнуть зверя или поразить его – нарушителем правил оборота оружия, браконьером, хулиганом и так далее. Мы, если что, не к тому, что быть задранным топтыгиным – это якобы лучше, чем отвечать за свои поступки, направленные на предотвращение такого сценария. Речь исключительно о восприятии отношения к проблеме, проявляемого со стороны профильных органов власти».
Генассамблея ООН
В Нью-Йорке проходит дипломатическая неделя в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Американист Малек Дудаков пишет, что главная задача президента США Дональда Трампа на Генассамблее – добиться снижения цен на топливо:
«Аппаратчики Трампа вновь критикуют Киев за удары по НПЗ и требуют заключить энергетическое перемирие. Однако в ответ получают встречные условия – гарантии безопасности и предоставления дефицитных ракет для ПВО. Лоббисты Киева очевидно чувствуют себя более комфортно в канун выборов в США, надеясь на победу демократов. Хоть ситуация на фронте складывается для них стабильно плачевно. Тем не менее они пользуются обостряющимися проблемами Трампа, надеясь выгадать для себя условия получше, если их все же заставят пойти на даже условное перемирие. Сейчас Белому дому позарез нужно добиться прорыва на любом из направлений – ближневосточном или украинским. Ведь энергокризис резко ослабляет позиции республиканцев на скорых выборах. Венесуэлой или Гренландией в данном случае сыт не будешь. Проблема же Трампа в том, что он слишком много политического капитала сжег в ходе войны с Ираном. И теперь продавливать свою повестку ему становится тяжело».
«Кот-американист» комментирует информацию о том, что госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым пригласил Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который должен состояться в декабре в Майами:
«По словам руководителя Госдепа, это даст российскому лидеру возможность пообщаться не только со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но и с другими мировыми политиками. Вероятно, это намек на личную встречу с Владимиром Зеленским с тем, чтобы в будущем стимулировать дипломатическое урегулирование. Трамп с прошлого года пытается "свести" российского и украинского президентов на одной площадке. И сегодня, судя по всему, шансы действительно имеются. С учетом того, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поблагодарил Вашингтон за приглашение и активизировал мирный процесс. Важный момент: Путина позвал именно Рубио, госсекретарь и по совместительству советник Трампа по нацбезопасности. Все это означает, что США настроены серьезно».
«Мюсли вслух» смеются над заявлением Киева о готовности пойти на прекращение огня:
«В Нью-Йорке киевский режим вновь миролюбиво потужничал. Глава МИД неньки Сибига заявил о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. А нелегитимный шут Зеленский вякнул, что возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без деоккупации Крыма. К поражениям на передовой хохлы привыкли, но сейчас у них неиллюзорно жжет под хвостом от регулярных прилетов по тылам. Потому и мечутся в попытке оттянуть неизбежное и как-то вывернуться, обмануть Москву, и никакой мир им не нужен. Главный российский дипломат Лавров дал всему этому йододефицитному заповеднику немедленный отлуп: паузы в СВО на время переговоров не будет, и вопрос о Крыме закрыт навсегда. Поездку в Нью-Йорк Зеленского и ко уже сейчас можно описать одной русской пословицей: пошли за шерстью, вернулись стрижены».
«На самом деле в Запорожье» любуется президентом Турции:
«Президент Турции Эрдоган вновь вернулся к своей идее – реформировать Совбез ООН. Суть предложения: полная отмена права вето для всех пяти постоянных членов; ликвидация института постоянных членов – Совбез должен формироваться без них; все члены Совбеза избираются Генассамблеей на фиксированный срок; усиление роли Генассамблеи и повышение подотчетности Совбеза перед ней. Эрдоган считает, что нынешняя структура Совбеза "продолжает отражать мировой порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, и уже не в полной мере соответствует современным реалиям". Простое добавление новых постоянных членов не решит проблему концентрации власти, а лишь расширит круг привилегированных государств. <…> Предложение Эрдогана имеет нулевые шансы на реализацию в обозримом будущем. Сопротивление всех пяти постоянных членов, процедурный тупик, отсутствие консенсуса среди реформаторов и геополитический контекст – все это делает отмену вето неосуществимой».
«Мейстер» предлагает реформу:
«Немного зная, какой крови стоит оформить американские визы на любую делегацию и как часто рабочие контакты срываются, потому что низовая паспортно-визовая бюрократия работает фактически по своему хотению, повторим, что одним из последствий событий последних лет должен быть вывод с территории США штаб-квартиры ООН. Она должна размещаться на нейтральной территории, будь то небольшое государство с выходом к морю и международным аэропортом, или, чем черт не шутит, на искусственном острове – подходящую банку в океане найти можно. А то милые привычки американцев, регулярно оформляющих визы уже после предполагаемых дат командировок, не сильно способствуют решению мировых проблем, неважно, в рамках ООН или двусторонних контактов».
Выборы в ФРГ
На выборах в Палату депутатов Берлина и ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания победила оппозиция: Левая партия и «Альтернатива для Германии» (АдГ). Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал это катастрофой для своей партии Христианско-демократический союз (ХДС).
«Россия в глобальной политике» объясняет:
«Итоги очередных земельных выборов в Германии – Мекленбург – Передняя Померания и Берлин (после Саксонии-Анхальт две недели назад) подтверждают тенденцию. Дело не в ситуативных успехах одних и неудачах других, а в демонтаже партийной системы, ставшей за десятилетия настолько привычной, что она казалась абсолютно незаменимой, естественной. <…> Сегодняшние сдвиги знаменуют завершение упорядоченной политической линии. Начальству "народных партий" (те самые ХДС и СДПГ) удобнее всего сводить проблему к фактору АдГ, соответственно – весь пафос: что с ней делать. Между тем, основная коллизия – в дроблении всего электорального поля и утрате той самой гарантированной социально-политической управляемости. Способность АдГ в ее сегодняшнем состоянии чем-либо править и не дискредитировать себя немедленными провалами сомнительна, у партии нет ни кадров, ни внятных идей по большинству вопросов, выходящих за рамки миграционной темы. Что же касается остальных партий, то главное изменение – движение Германии к стандарту менее крупных европейских стран, например, Бельгии или Нидерландов либо сегодняшней Австрии. Это означает неустойчивые кабинеты из нескольких партий разного толка».
«Папочка канцлера» приводит позицию АдГ:
«"Речь идет о проводимом курсе. И неважно, зовут канцлера Мерц, Зедер или Вюст. Если он не возьмет другой курс, никакого иного эффекта это не даст". Заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх на пальцах объясняет, в чем проблема правящей верхушки Фатерлянда. Люди хотят другой политики, экономии, а им в ответ предлагают любимое берлинское: долги, огромные дыры в бюджете и несостоятельные реформы».
«Книга Носовича» считает, что русофобия сыграла свою роль:
«Мы как-то скромничаем, а на Западе пока не решаются назвать вещи своими именами (и возопить). Фактор России теперь действительно определяет исход выборов в Германии. Накануне выборов в Саксонии-Анхальт федеральным правительством была раскручена залепуха с "российским" беспилотником в Лейпциге. По итогам Альтернатива для Германии получила на выборах в Саксонии-Анхальт больше, чем давали соцопросы. Накануне выборов в Макленбург-Передняя Померания была встреча руководства Альтернативы для Германии со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Переговоры о возобновлении работы Северного потока – очень значимого для экономии Макленбург-Передней Померании газопровода. После этого Альтернатива для Германии получила в этой федеральной земле больше, чем давали соцопросы. А ХДС канцлера Мерца в ландтаг вообще не прошла. Что имеем по итогам? Антироссийская повестка и поддержка Украины топят партию федеральную канцлера. Обвинения в пророссийскости добавляют голосов и приводят к победе оппозиции. Открытые контакты с Кремлем добавляют голосов и приводят к победе оппозиции. Если сейчас Мерца вышвырнут в отставку из-за результатов в бывшей ГДР, можно будет смело утверждать, что за этим стоит подполковник КГБ В. В. Путин».
«Темник» анализирует причины провала немецкой правящей партии:
«В восточных землях главным драйвером протестного голосования стала усталость от социально-экономических проблем и внешнеполитического курса федерального правительства. Значительная часть избирателей открыто выступает против военной и финансовой поддержки Киева, требуя возвращения к прагматике – в частности, к возобновлению работы "Северного потока" и поставкам дешевого российского газа. Для Фридриха Мерца произошедшее означает глубокий аппаратный кризис. Хотя сам лидер ХДС публично назвал результаты кампании "катастрофой", уходить в отставку не хочет. Однако показательный разгром обостряет внутрипартийную дискуссию о замене Мерца. В практическом плане взять власть в свои руки у победителей так просто не выйдет – системные партии сохраняют пресловутый "брандмауэр", категорически отказываясь от формирования коалиций с АдГ. Тем не менее, тенденция очевидна: упорное игнорирование запроса собственного общества на экономическую стабильность и нормализацию отношений с Москвой ведет к стремительной маргинализации правящих политических элит ФРГ».
«Клетчатый» публикует карикатуру на Мерца из немецкого издания:
«Очередные выборы в федеральных землях Германии поставили под удар правящую партию и Фридриха Мерца. Канцлер лично назвал итоги в Мекленбурге – Передней Померании "катастрофой". А в Берлине от ХДС ускользает тотальный контроль над мэрией. Из-за высоких результатов ультраправой "Альтернативы для Германии" системным партиям все труднее формировать коалиции, а их правительства нестабильны. Пока страна скатывается в деиндустриализацию, протестный электорат набирает силу».
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