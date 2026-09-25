АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut

Глава государства отметил, что новая модель является «полностью отечественной разработкой». Её производство «станет заметным вкладом» в дальнейшее развитие российской автопромышленности.

«Рассчитываю, что... вы продолжите пополнять линейку своей продукции, претворять в жизнь интересные перспективные проекты, которые получат признание многочисленных клиентов и партнёров», - добавил он.

Lada Azimut был представлен на ПМЭФ-2025. Для модели предусмотрены 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели. В дальнейшем планируется выпустить версию с турбомотором, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

