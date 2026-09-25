АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut

АвтоВАЗ приступил к серийному производста новой модели - кроссовера Lada Azimut. Как пишет RT, по этому поводу президент РФ Владимир Путин направил коллективу завода телеграмму.

Названо условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов»

Глава государства отметил, что новая модель является «полностью отечественной разработкой». Её производство «станет заметным вкладом» в дальнейшее развитие российской автопромышленности.

«Рассчитываю, что... вы продолжите пополнять линейку своей продукции, претворять в жизнь интересные перспективные проекты, которые получат признание многочисленных клиентов и партнёров», - добавил он.

Lada Azimut был представлен на ПМЭФ-2025. Для модели предусмотрены 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели. В дальнейшем планируется выпустить версию с турбомотором, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинПроизводствоАвтомобиль"автоваз"

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