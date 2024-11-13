Боррель: ЕС должен превратиться в военный блок, дополняющий НАТО

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на слушаниях в Европарламенте, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Европейскому Союзу необходимо преобразовать себя в военный блок, который будет дополнять НАТО.

По его мнению, ЕС должен развивать собственную военную стратегию, чтобы укрепить безопасность и взять судьбу Европы в свои руки.

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Боррель подчеркнул, что после выборов Трампа Европе следует взять безопасность в свои руки, так как ЕС уже не является исключительно экономическим союзом.

Он отметил, что ЕС должен развивать собственную военную стратегию, которая не будет конфликтовать с НАТО, а наоборот, усилит его, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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