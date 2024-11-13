Боррель: ЕС должен превратиться в военный блок, дополняющий НАТО

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на слушаниях в Европарламенте, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Европейскому Союзу необходимо преобразовать себя в военный блок, который будет дополнять НАТО.

По его мнению, ЕС должен развивать собственную военную стратегию, чтобы укрепить безопасность и взять судьбу Европы в свои руки.