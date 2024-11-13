Генсек НАТО Рютте поддержал укрепление границ с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу выразил поддержку инициативам Варшавы, стран Прибалтики и Финляндии по усилению границ с Россией.

Он сообщил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, отметив, что обсуждал с партнерами меры по укреплению общей безопасности и приветствовал такой шаг.