Генсек НАТО Рютте поддержал укрепление границ с Россией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу выразил поддержку инициативам Варшавы, стран Прибалтики и Финляндии по усилению границ с Россией.
Он сообщил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, отметив, что обсуждал с партнерами меры по укреплению общей безопасности и приветствовал такой шаг.
10 июня Совет министров Польши принял постановление о запуске программы «Национальная программа сдерживания и обороны – Восточный щит», на которую в период с 2024 по 2028 год предусмотрено финансирование в размере 10 млрд злотых (около $2,5 млрд ).
В заявлении канцелярии премьер-министра Польши подчеркивается, что целью программы станет создание оборонной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО в ответ на предполагаемые угрозы со стороны России и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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