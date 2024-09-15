НАТО: Разрешение Киеву бить вглубь РФ является оправданным

По его словам, в соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любое государство, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, которое не ограничивается границами этой страны.

Бауэр отметил, что страны, предоставляющие оружие Украине, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования.

Ранее стало известно, что президент США может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

