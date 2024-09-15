СМИ: Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит США и встретится с президентом Джо Байденом, сообщает Bild.

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По данным газеты, это произойдет в ближайшие несколько недель. Глава государства планирует представить свою стратегию главе Белого дома и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада.

Ранее стало известно, что президент США может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияСШАДжо БайденУкраинаВладимир Зеленский

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