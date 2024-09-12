СМИ: Байден может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием
резидент США Джо Байден может разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp для ударов по российским целям, но не американские ATACMS. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
По их данным, такое решение может быть принято после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной, но США пока против, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.
В конце мая несколько стран-союзников Украины разрешили использовать предоставленное ими вооружение для атак на приграничные российские территории. После этого Киев активизировал требования о разрешении нанесения ударов западным оружием вглубь России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru