НАТО: Более миллиона человек погибли или пострадали в ходе конфликта на Украине

Более 1 млн человек погибли или получили ранения в ходе конфликта вокруг Украины, заявил на конференции глава Североатлантического альянса Марк Рютте.

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По его словам, каждый день конфликт приводит к большим разрушениям и новым жертвам, а каждую неделю количество пострадавших и убитых достигает более десяти тысяч человек.

Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тыс. военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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