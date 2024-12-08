Трамп: Украина потеряла 400 тыс. военных

В конфликте с Россией Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч военных. Об этом вновь избранный президент США Дональд Трамп написал в одной из соцсетей.

Политик добавил, что гражданских лиц Украина потеряла больше, чем военнослужащих.

«Если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто более масштабное и ужасное», - сказал Трамп.

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Он призвал Москву и Киев немедленно прекратить огонь. Американский лидер также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже готов на сделку с Кремлем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что команда Дональда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года.

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ФОТО: AP / ТАСС
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