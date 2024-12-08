Трамп: Украина потеряла 400 тыс. военных

В конфликте с Россией Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч военных. Об этом вновь избранный президент США Дональд Трамп написал в одной из соцсетей.

Политик добавил, что гражданских лиц Украина потеряла больше, чем военнослужащих.

«Если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто более масштабное и ужасное», - сказал Трамп.