Песков: Трамп значительно занизил потери ВСУ
Заявление победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что Вооруженные силы Украины потеряли около 400 тысяч военных за время проведения специальной военной операции — неправильная информация, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, реальные потери Киева гораздо больше. Приведенные Трампом цифры «отражают официальную позицию Украины». Песков отметил, что «украинские потери кратно превышают потери с российской стороны».
Ранее Трамп заявил, что в конфликте с Россией Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru