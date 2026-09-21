Перезапуск российских газопроводов «Северный поток» может произойти благодаря его покупке США, а не призывам партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

АдГ победила в Мекленбурге – Передней Померании. Член фракции Михаэль Каш заявил, что страна должна возобновить поставки газа из России, передает «Абзац». Политик рассказал, что обычные немцы не поддерживают милитаристских настроений, а противостояние Москвы и Киева должно закончиться исключительно за столом переговоров. Кроме того, сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла призвал снова запустить газопровод «Северный поток».

Перезапуск «Северных потоков» может быть не результатом требований АдГ, а переговорных усилий, экономической экспансии и схем президента США Дональда Трампа, заявил Рар.

«Американцы хотят захватить под контроль все энергообеспечение Европы. В том числе купить и починить «Северные потоки» и потом через них прокачивать уже свою нефть, которую будут покупать в России за хорошую цену, - в Германию, в Евросоюз. США уговаривает ЕС с этим соглашаться. Сегодня такой вариант кажется абсолютно авантюристским и нереальным, даже сюрреальным. Вместе с тем, ситуация настолько быстро меняется, что исключить, что именно такой вариант для Европы станет наиболее приемлемым, нельзя. Это и есть цель американской политики – контролировать Европу через энергетические рычаги», - утверждает Рар.

Общество в Германии сейчас расколото, и, не исключил немецкий политолог, нынешний канцлер Фридрих Мерц может потерять власть, а сама ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией уже нынешней зимой. В данном случае призывы АдГ Рар также призвал не переоценивать.