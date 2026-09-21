Немецкий политолог рассказал, кто перезапустит «Северные потоки»
США хотят купить и перезапустить российские газопроводы, чтобы контролировать энергообеспечение Европы, заявил НСН политолог Александр Рар.
Перезапуск российских газопроводов «Северный поток» может произойти благодаря его покупке США, а не призывам партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
АдГ победила в Мекленбурге – Передней Померании. Член фракции Михаэль Каш заявил, что страна должна возобновить поставки газа из России, передает «Абзац». Политик рассказал, что обычные немцы не поддерживают милитаристских настроений, а противостояние Москвы и Киева должно закончиться исключительно за столом переговоров. Кроме того, сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла призвал снова запустить газопровод «Северный поток».
Перезапуск «Северных потоков» может быть не результатом требований АдГ, а переговорных усилий, экономической экспансии и схем президента США Дональда Трампа, заявил Рар.
«Американцы хотят захватить под контроль все энергообеспечение Европы. В том числе купить и починить «Северные потоки» и потом через них прокачивать уже свою нефть, которую будут покупать в России за хорошую цену, - в Германию, в Евросоюз. США уговаривает ЕС с этим соглашаться. Сегодня такой вариант кажется абсолютно авантюристским и нереальным, даже сюрреальным. Вместе с тем, ситуация настолько быстро меняется, что исключить, что именно такой вариант для Европы станет наиболее приемлемым, нельзя. Это и есть цель американской политики – контролировать Европу через энергетические рычаги», - утверждает Рар.
Общество в Германии сейчас расколото, и, не исключил немецкий политолог, нынешний канцлер Фридрих Мерц может потерять власть, а сама ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией уже нынешней зимой. В данном случае призывы АдГ Рар также призвал не переоценивать.
«Денег в Германии, как и в других европейских странах, нет. Одно из требований восточных немцев - перестать милитаризировать Германию за счет социальной системы и прекратить помощь Украине. Фактически это и есть требования АдГ. Но для канцлера Мерца главной аксиомой политики является поддержка Украины и стратегическое поражение России. Это путь эскалации. Тем более, что со стороны России тоже в отношении Германии нарастает эскалация. Пока говорить о резких изменениях нельзя, но уже нельзя исключать, что сам Мерц потеряет власть в ближайшие недели. Другой канцлер может использовать шанс прихода к власти, чтобы предложить дипломатические переговоры с Россией. Сама и экономическая, и кризисная ситуация может привести к тому, что Германия будет вынуждена зимой опять начать разговаривать с Россией по поводу энергетических поставок. Тут АдГ даже ни при чем», - считает политолог.
6 сентября АдГ выиграла выборы в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов, но победа на западе Германии этой правопопулистской партии, утверждает Рар, исключена.
«В ближайшее время в Германии ожидается достаточно длительная политическая пауза, а в следующем году состоится целый ряд выборов в очень важных землях. Но на западе Германии перспективы для АдГ не такие, как на востоке. Абсолютно точно, что там ни в одной земле АдГ не придет к власти. На западе живет три четверти населения Германии. После 36 лет, которые прошли со времени раскола ФРГ, мы снова его ощущаем. И главный вопрос в том, как снова объединить страну. Если сейчас правящие партии в Берлине — ХДС, "Зеленые", СДПГ — попытаются запретить АдГ и выкинуть ее из политического пространства, то это будет и дальше дестабилизировать общество, особенно на востоке. Чуть более вероятно, что они пойдут на переговоры с АдГ, и те уже со следующего года ее представители могут появиться в правительстве», — добавил политолог.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что пока рано говорить о восстановлении работы «Северных потоков».
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