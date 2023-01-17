«До полного разгрома»: Масштабное наступление России «отвязали» от годовщины СВО

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и генерал армии Владимир Болдырев заявили в эфире НСН, что Россия ведет напряженные наступательные действия, ориентируясь на обстановку, а не даты.

Россия в рамках спецоперации ведет напряженные наступательные действия, но это никак не связано с приближением годовщины СВО. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может начать полномасштабное наступление в годовщину начала СВО — 24 февраля 2023 года.

«Ведение боевых действий, в том числе, наступательного характера, мы никогда не привязываем к каким-либо датам. Все исходит из оперативной обстановки на фронте. Исходя из этого, происходят соответствующие действия, генерал армии Герасимов принимает решения. Привязок к дате нет. Безусловно, подобные вещи держатся в секрете, хотя в век научных технологий, спутников это не так просто скрыть. Очевидно, что мы ведем наступательные действия напряженно, как положено в боевом уставе. И будем дальше это делать до полного разгрома», - сказал Швыткин.

С ним согласился и экс-главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Владимир Болдырев, который заявил в беседе с НСН, что привязывать наступления к каким-то датам было бы бессмысленно.

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«Я не могу комментировать подобные заявления, это знает только Генеральный штаб. Я думаю, что такие вещи маловероятно могут быть символичными, зачем привязывать к каким-то датам? В это время могут ждать. Когда будем готовы, тогда и будет», - заключил он.

При этом ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич заявил НСН, что февраль станет ключевым в проведении спецоперации – начнется зачистка Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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