«Наш чудовищный замысел»: Пригожин отреагировал на утечку материалов Пентагона

«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Ведь прекрасно всё шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду. Так непорядочно. Мы договаривались, что вы будете и Зеленскому, и Залужному, и Буданову — всем говорить, что надо в Бахмуте утилизировать дальше», - отметил он.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

