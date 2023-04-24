«Наш чудовищный замысел»: Пригожин отреагировал на утечку материалов Пентагона

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «обвинил» США в том, что они «слили» их общий план по уничтожению Украины Владимиру Зеленскому, его слова приводит пресс-служба.

Накануне СМИ, ссылаясь на документы Пентагона, сообщили о том, что США винят генерала Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они погубили в Артемовске (Бахмуте) множество людей.

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«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Ведь прекрасно всё шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду. Так непорядочно. Мы договаривались, что вы будете и Зеленскому, и Залужному, и Буданову — всем говорить, что надо в Бахмуте утилизировать дальше», - отметил он.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияУкраинаВСУЕвгений Пригожин

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