«Наш чудовищный замысел»: Пригожин отреагировал на утечку материалов Пентагона
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «обвинил» США в том, что они «слили» их общий план по уничтожению Украины Владимиру Зеленскому, его слова приводит пресс-служба.
Накануне СМИ, ссылаясь на документы Пентагона, сообщили о том, что США винят генерала Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они погубили в Артемовске (Бахмуте) множество людей.
«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Ведь прекрасно всё шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду. Так непорядочно. Мы договаривались, что вы будете и Зеленскому, и Залужному, и Буданову — всем говорить, что надо в Бахмуте утилизировать дальше», - отметил он.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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