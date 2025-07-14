Трамп: США отправят Украине комплексы ЗРК Patriot

По его словам, Украина в них «отчаянно нуждается». Американский президент указал, что Вашингтон отправит различные виды военного оборудования, за которое Киев будет платить.

Трамп отметил, что разочарован темпом урегулирования конфликта и только слышит «красивые слова» от руководства России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США десять систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

