Трамп: США отправят Украине комплексы ЗРК Patriot

США направят Киеву комплексы Patriot, сообщил журналистам глава государства Дональд Трамп.

Трамп заявил о нехватке Patriot и высоких расходах на помощь Украине

По его словам, Украина в них «отчаянно нуждается». Американский президент указал, что Вашингтон отправит различные виды военного оборудования, за которое Киев будет платить.

Трамп отметил, что разочарован темпом урегулирования конфликта и только слышит «красивые слова» от руководства России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США десять систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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