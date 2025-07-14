Трамп: США отправят Украине комплексы ЗРК Patriot
14 июля 202505:01
США направят Киеву комплексы Patriot, сообщил журналистам глава государства Дональд Трамп.
По его словам, Украина в них «отчаянно нуждается». Американский президент указал, что Вашингтон отправит различные виды военного оборудования, за которое Киев будет платить.
Трамп отметил, что разочарован темпом урегулирования конфликта и только слышит «красивые слова» от руководства России.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США десять систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Без ВИЧ и сифилиса: К мигрантам в России хотят ввести дополнительные требования
- Трамп: США отправят Украине комплексы ЗРК Patriot
- В Германии заявили об отказе от поставок Taurus Украине
- «Челси» победил ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира
- Установлена причина массового отравления водой в Дагестане
- СМИ: Россияне сдают билеты на фестиваль в Баку из-за отмены артистов
- Макрон: Россия угрожает Европе
- В США назвали причину приостановки военной помощи Киеву
- Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30
- Сенатор Грэм призвал следить за новостями об арестованных российских активах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru