Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в ЧВК «Вагнер»

«Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ЧВК «Вагнер», Дмитрия Сергеевича нужно срочно уволить с занимаемой должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства», - заявил бизнесмен.

Основатель «Вагнера» с иронией заметил, что дети элиты непременно должны учиться в престижных западных вузах, занимать должности в банках и госпредприятиях или быть губернаторами.

«Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК «Вагнер», - добавил Пригожин.

Предприниматель ранее сообщил, что сын пресс-секретаря президента служил в составе расчета реактивной системы «Ураган». Основатель «Вагнера» отметил, что Николай Песков проявил мужество и героизм, передает «Радиоточка НСН».

