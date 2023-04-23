Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о том, как скажется на пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове служба его сына Николая в составе группы. Заявление бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
«Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ЧВК «Вагнер», Дмитрия Сергеевича нужно срочно уволить с занимаемой должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства», - заявил бизнесмен.
Основатель «Вагнера» с иронией заметил, что дети элиты непременно должны учиться в престижных западных вузах, занимать должности в банках и госпредприятиях или быть губернаторами.
«Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК «Вагнер», - добавил Пригожин.
Предприниматель ранее сообщил, что сын пресс-секретаря президента служил в составе расчета реактивной системы «Ураган». Основатель «Вагнера» отметил, что Николай Песков проявил мужество и героизм, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Сенатор призвал Байдена прекратить «безудержную» помощь Украине
- Пригожин «осудил» Пескова за службу сына в ЧВК «Вагнер»
- ЦСКА обыграл «Ак-Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина
- В Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев
- Экс-советник Кучмы сообщил об уничтожении элитных частей ВСУ
- Румынская таможня начнет опечатывать продовольственные грузы с Украины
- СМИ: российские военные в зоне СВО начали использовать «плащи-невидимки»
- Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов
- Власти Забайкалья отменили салют на День Победы
- СМИ: индийскую компанию лишили страховки за перевозку российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru