«Челси» победил ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира

Встреча в Нью-Джерси завершилась со счётом 3:0. Для «Челси» это вторая победа на клубном чемпионате мира. В первый раз команда выиграла титул в 2021 году.

Клубный чемпионат мира проходил с 14 июня по 13 июля. В нем приняли участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

