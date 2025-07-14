«Челси» победил ПСЖ и выиграл клубный чемпионат мира
14 июля 202504:01
Футбольный клуб «Челси» победил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира по футболу, сообщает RT.
Встреча в Нью-Джерси завершилась со счётом 3:0. Для «Челси» это вторая победа на клубном чемпионате мира. В первый раз команда выиграла титул в 2021 году.
Клубный чемпионат мира проходил с 14 июня по 13 июля. В нем приняли участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru