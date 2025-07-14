В Германии заявили об отказе от поставок Taurus Украине

Германия отказалась от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, хотя получала из Киева соответствующий запрос, сообщил Financial Times глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Зеленский: Киев и Берлин работают над поставками Taurus

По его словам, у Берлина осталось шесть систем зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Министр указал, что намерен провести встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о покупке двух таких систем, предназначенных для Украины.

Ранее Москва пригрозила ответом в случае передачи ФРГ ракет Taurus Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРакетыГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры