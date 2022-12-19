NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

Фото датировано 17 декабря. Территория Украины на снимке находится практически в полной темноте. По сравнению с кадрами, сделанными в ноябре и начале декабря, число светящихся объектов заметно уменьшилось.

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и энергетическим объектам на Украине, напоминает телеканал «360». Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, пишет Газета.ру.

