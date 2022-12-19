NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковое фото территории Украины без электричества. Снимок размещен на портале проекта «Системные данные NASA и информационная система наблюдения Земли».

СМИ: Зеленский намекнул, что Украина стоит на пороге катастрофы

Фото датировано 17 декабря. Территория Украины на снимке находится практически в полной темноте. По сравнению с кадрами, сделанными в ноябре и начале декабря, число светящихся объектов заметно уменьшилось.

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и энергетическим объектам на Украине, напоминает телеканал «360». Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:УкраинаNASA
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры